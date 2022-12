Gatti: quali denti perdono e come avviene la caduta?

I gatti perdono i denti in particolari fasi della vita. I felini da cuccioli cambiano i denti da latte in permanenti tra i 5 e 7 mesi. I denti da latte sono 26, quando saranno cambiati diventeranno 30. Un gatto adulto perde i denti a causa di incidenti, tumori o malattie infettive. Se li perde quando sono permanenti non possono essere sostituiti. Il gatto giovane perde i suoi denti da latte quando ha 3 mesi, poi vengono rimpiazzati a 6-7 mesi di età. In questa fase nascono anche gli ultimi 4 molari. Il gatto nasce senza denti, ecco perché si ciba solo di latte. Fra i primi 15-20 giorni di vita spuntano le gemme degli incisivi e dei canini. Poi i premolari vanno a formarsi fino ai 45 giorni di vita. I denti in tutto sono 26: 12 incisivi, 4 canini, 10 premolari, senza molari.

Quando il gatto ha 3-4 mesi perderà pian piano i primi denti da latte. Poi li cambierà fino a comporre in tutto i 30 denti definitivi. Il dolore per il cambiamento dei denti procurerà dolore e meno appetito per la difficoltà a masticare, poi l’animale potrà avere alitosi e gengive arrossate. Cibo umido, gioco e massaggi con gel stomatologici di tipo veterinario per evitare intossicazioni saranno i provvedimenti più adatti.

A causare la perdita dei denti in gatti anche giovani possono essere malattie infettive come Fiv, infezioni miste, ma anche patologie come Forl. Inoltre, ci sono anche il granuloma eosinofilico o la gengivite linfoplasmacellulare. Anche con la perdita dei denti il gatto riesce comunque a mangiare. Un fattore che invece non gli consente di farlo è il dolore causato da un ascesso dentario, da un dente rotto, tartaro accumulato, gengive infiammate.

A seconda del tipo di patologia, sarà possibile intervenire in modo diverso. Ogni anno è meglio fare una visita medica per far controllare la salute dei denti e anche per prevenire lesioni o patologie più gravi. Un metodo utile anche per decidere semplicemente come evitare accumulo di tartaro e placca.