Droni: Powerlink li ha utilizzati per la rete statale

La Powerlink ha usufruito per la prima volta della tecnologia dei droni. Il metodo più innovativo ed efficace per stringere le linee di trasmissione tra le torri più alte della sua rete statale. L’obiettivo era il collegamento del Kaban Green Power Hub di Neoen alla rete.

I nostri piloti di droni altamente qualificati sono stati in grado di far volare in sicurezza la fune isolante su quattro fili di linee di trasmissione energizzati esistenti, noti come ‘conduttori’, che sono la spina dorsale critica della fornitura di elettricità del Far North Queensland. Il nostro team di linee è stato quindi in grado di tirare in sicurezza il conduttore e installarlo sui fili live esistenti.

amministratore delegato di Powerlink, Paul Simshauser

La Powerlink ha preso la decisione per la prima volta di usare i droni per stringere 100 metri di linea in un ambiente limitato. Un lavoro di incordatura davvero esemplare per il progetto Kaban. Il progetto porterà energia pulita aggiuntiva necessaria alla rete, un traguardo da perseguire prima della prossima estate. Kaban è una parte fondamentale del percorso delle energie rinnovabili. Un supporto per i clienti commerciali e industriali per arrivare agli obiettivi di decarbonizzazione.