Anche la SEC ha presentato una denuncia contro Sam Bankman-Fried

A distanza di poche ore dal suo arresto nelle Bahamas, dove risiedeva e aveva sede la sua azienda, anche la SEC ha presentato delle accuse formali contro Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex CEO di FTX, cioè quello che fino a poche settimane fa era considerato il secondo più grande e prestigioso exchange di criptovalute a livello mondiale.

FTX ha presentato bancarotta a novembre, dopo che un sito d’informazione aveva pubblicato i presunti bilanci di Alameda Research, un’azienda in teoria indipendente, ma che di fatto agiva come divisione trading dell’exchange. Il bilancio – ed altri elementi usciti nel frattempo – hanno permesso di ricostruire i complicati e opachi rapporti tra FTX e Alameda.

La SEC ha presentato una denuncia contro Sam Bankman-Fried, accusato di aver commesso diverse tipologie di frode e, sostanzialmente, di aver ingannato i suoi investitori sulla salute finanziaria delle sue società e soprattutto sull’utilizzo dei fondi depositati dai clienti.

La SEC accusa Bankman-Fried di aver gestito in modo spericolato le finanze di FTX, facendo coinvogliare gli asset dei clienti in un unico calderone con le risorse di Alameda Research. Questi fondi sarebbero quindi stati utilizzati sia per piazzare alcuni investimenti estremamente rischiosi, sia per effettuare alcuni acquisti personali (tra cui l’acquisto di immobili) che nulla avevano a che fare con le attività dell’exchange. Parte delle risorse sarebbero, infine, state utilizzate per effettuare ingenti donazioni a politici e associazioni non-profit.

Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un fragile castello di carte sorretto interamente da delle bugie, mentre diceva ai suoi clienti che la sua fosse una delle strutture più solide nel settore delle criptovalute

ha commentato Gary Gensler, N.1 della SEC.

La SEC è l’autorità che vigila sulla Borsa statunitense e, più in generale, sulla correttezza nelle operazioni di compravendita e scambio di prodotti finanziari. L’azione della SEC è di tipo civile ed è distinta dai capi d’imputazione penali che verranno presentati nella giornata di oggi da un procuratore distrettuale dello Stato di New York. Sam Bankman-Fried è stato arrestato durante la notte italiana dalle autorità delle Bahamas. Secondo i media statunitensi, è estremamente verosimile che il governo americano decida di richiedere l’estradizione.