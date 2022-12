Uno studio dimostra l’efficacia di tre farmaci nei pazienti con leucemia linfatica

Una combinazione di tre farmaci che ha mandato in remissione profonda la leucemia linfatica cronica in un ampio gruppo di pazienti

Un nuovo studio clinico di fase 2 condotto da ricercatori del Dana-Farber Cancer Institute, che comprendeva pazienti con qualsiasi sottotipo di LLC, ha rilevato che un regime di acalabrutinib, venetoclax e obinutuzumab ha prodotto remissioni profonde nell‘89% dei partecipanti. Il nuovo gruppo, che comprende esclusivamente pazienti con leucemia linfatica cronica (LLC) ad alto rischio, ha riscontrato un tasso di remissione profonda simile, pari all’83%.

L’autrice principale dello studio, Christine Ryan, del Dana-Farber, presenterà i risultati alla riunione annuale dell’American Society of Hematology (ASH).

Lo studio, condotto presso il Dana-Farber, il Beth Israel Deaconess Medical Center, l’ospedale di Stamford e il Lifespan Health System, nel Rhode Island, coinvolge 68 pazienti con LLC non trattata in precedenza, 41 dei quali presentano una mutazione e/o una delezione del gene TP53 nelle loro cellule tumorali – un’anomalia associata a una forma aggressiva della malattia. I pazienti sono trattati con acalabrutinib (un farmaco mirato), obinutuzumab (una terapia anticorpale) e venetoclax (un agente mirato) secondo uno schema specifico che può continuare fino a 16 cicli.

Nel corso del follow-up dello studio (35 mesi dopo l’inizio della sperimentazione della terapia), l’83% dei pazienti ad alto rischio aveva una malattia residua minima (MRD) non rilevabile – nessuna cellula CLL rilevabile ogni 100.000 globuli bianchi – nel midollo osseo. Il 45% ha avuto la risposta misurabile più profonda al trattamento: remissione completa e MRD non rilevabile nel midollo osseo. Nel complesso, i ricercatori hanno riscontrato che il trattamento è stato ben tollerato, con bassi tassi di problemi cardiovascolari e infezioni. Dopo quasi tre anni di follow-up, il 93% dei partecipanti allo studio era vivo e non presentava alcun avanzamento della malattia. Lo studio ha in parte supportato lo sviluppo di un ampio studio di fase III del regime per i pazienti con LLC senza malattia ad alto rischio, che potrebbe portare all’approvazione della FDA (Food and Drug Administration è l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici).

“I nostri dati forniscono un supporto fondamentale per l’utilizzo di questa tripletta terapeutica nei pazienti con LLC ad alto rischio”, afferma l’autore senior dello studio e ricercatore principale Matthew Davids del Dana-Farber.