Un fascio di luce per rilevare la malaria

La malaria viene solitamente rilevata tramite un esame del sangue, ma gli scienziati hanno ideato un metodo che utilizza un dispositivo che fa brillare un fascio di luce infrarossa innocua sull’orecchio o sul dito di una persona per cinque-dieci secondi, raccogliendo una firma a infrarossi che viene elaborata da un algoritmo informatico. Il responsabile internazionale del team di ricerca, la dottoressa Maggy Lord della Scuola di Scienze Biologiche dell’University of Queensland, ha dichiarato che la tecnologia rivoluzionerà il modo in cui la malaria viene combattuta a livello globale.

“Attualmente è incredibilmente difficile testare grandi gruppi di persone, come la popolazione di un villaggio o di una città: bisogna prelevare il sangue di tutti e mescolarlo con un reagente per ottenere un risultato”, ha dichiarato la dottoressa Lord. Ma con questo strumento possiamo scoprire molto rapidamente se un intero villaggio o città è affetto o portatore di malaria”.

La tecnica diagnostica è priva di sostanze chimiche e di aghi e rileva la malaria attraverso la pelle utilizzando la luce a infrarossi: basta un flash sulla pelle e poi il dispositivo raccoglie i dati associati alla “firma” ad infrarossi, li invia allo smartphone associato che restituisce i risultati in tempo reale.

I ricercatori ritengono che questa tecnologia sia il primo passo verso l’eliminazione della malaria. “Secondo il rapporto sulla malaria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2020 si stima che ci siano stati 241 milioni di casi in tutto il mondo e che più di 600.000 siano morti a causa della malaria”, ha dichiarato la dottoresssa Lord. La maggior parte dei casi si verifica nell’Africa subsahariana, dove il 90% dei decessi riguarda bambini sotto i cinque anni“.

La tecnologia potrebbe anche aiutare ad affrontare altre malattie. “Abbiamo utilizzato con successo questa tecnologia sulle zanzare per rilevare in modo non invasivo infezioni come la malaria, Zika e la dengue”, ha dichiarato Lord. “Nel nostro mondo post-COVID, questa tecnologia potrebbe essere utilizzata per affrontare meglio le malattie quando le persone si spostano in tutto il mondo”.