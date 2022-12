Twitter finisce all’asta, o quasi: in vendita decine di cimeli, mobili ed elettrodomestici

Twitter mette all’asta i suoi cimeli. Il catalogo include gli oggetti più bizzarri: decorazioni, mobili e anche elettrodomestici smart. Aste di questo tipo non sono inusuali nelle grandi aziende, ma di solito vengono organizzate internamente, a beneficio esclusivo dei dipendenti, e solo in vista di un trasloco o un riammodernamento degli uffici.

In questo caso le cose sono diverse, perché sembra che la società, ora di proprietà di Elon Musk, voglia semplicemente liberare parte dei suoi spazi e fare cassa. L’asta partirà ufficialmente alle 07 in punto di martedì 17 gennaio e online è già possibile dare un’occhiata al catalogo. Ci sarà tempo fino alle 10:00 del giorno seguente per presentare delle offerte.

La vendita è curata dalla casa d’aste Heritage Global Partners. Ma Twitter ha davvero così disperatamente bisogno di soldi? Macché, risponde stizzito Nick Dove della HGP: «hanno speso 44 miliardi di dollari, quest’asta riguarda pochi oggetti tra cui sedie, scrivanie e computer». E ancora: «se qualcuno pensa che serva per coprire i soldi dell’acquisto, beh, è evidentemente un idiota».

Alcuni oggetti sono effettivamente memorabili, dei cimeli della storia del web come un’enorme statua con la mascotte del social network, oppure una riproduzione alta due metri di una chiocciola (il simbolo, non l’animale). Poi ci sono le piante finte, biciclette, microonde, attrezzature per cucine industriali (probabilmente di una delle mense interne al quartier generale), diversi monitor, Mac di qualche generazione fa, poltrone e tutto quel genere di oggetti che ci si aspetta di trovare negli uffici di una grande azienda.

Quasi tutti i lotti partono da un minimo di 25 e 50 dollari, ma siamo sicuri che gli oggetti di culto verranno battuti a cifre decisamente superiori.