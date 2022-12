Memoria a breve termine: i benefici della terapia della luce laser

Il trattamento potrebbe essere vantaggioso per le persone con l’ADHD. La terapia di luce non invasiva potrebbe migliorare la memoria a breve termine o di lavoro.

Il trattamento laser chiamato fotobiomodulazione transcranica (tPBM) sembra essere un valore aggiunto per persone con condizioni come l’ADHD. Una terapia di luce non invasiva che migliora la memoria di lavoro dopo un trattamento di diversi minuti. I ricercatori hanno anche usato l’elettroencefalogramma per vedere i cambiamenti nell’attività cerebrale.

Questo tipo di trattamento con luce laser sulla memoria di lavoro aumenta la precisione, accelera i tempi di reazione e migliora attenzione ed emozioni. Il recente studio ha permesso di confermare il legame tra tPBM e memoria di lavoro negli esseri umani. La terapia di luce laser potrebbe rappresentare la chiave per migliorare la memoria a breve termine.

Il motivo dei benefici del trattamento sulla memoria di lavoro e la durata degli effetti sono ancora da scoprire. Saranno effettuati altri studi in futuro.

Abbiamo bisogno di ulteriori ricerche per capire esattamente perché il tPBM sta avendo questo effetto positivo, ma è possibile che la luce stia stimolando i mitocondri, le centrali elettriche, nelle cellule nervose all’interno della corteccia prefrontale, e questo ha un effetto positivo sull’efficienza delle cellule. Studieremo anche per quanto tempo potrebbero durare gli effetti. Chiaramente, se questi esperimenti devono portare a un intervento clinico, avremo bisogno di vedere benefici duraturi.

professor Ole Jensen, Centro per la salute del cervello umano

La fotobiomodulazione transcranica (tPBM) è quindi un trattamento sicuro e non invasivo per il miglioramento cognitivo.