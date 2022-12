Forspoken: nuovo video di gameplay mostra le caratteristiche su PS5

Forspoken torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay che mostra diversi combattimenti e alcune delle caratteristiche su PS5.

12—Dic—2022 / 11:32 AM

Forspoken torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay che illustra alcuni elementi del gioco e le caratteristiche su PS5. Il filmato, della durata di 11 minuti, mostra alcune fasi esplorative e diversi scontri, tra cui un combattimento con Tanta Sila e un’introduzione a un personaggio ancora non visto in precedenza.

Come abbiamo avuto modo di vedere nei precedenti filmati dedicati al combattimento, la protagonista Frey potrà contare su un gran numero di poteri elementali che offrono una varietà incredibile di possibilità in combattimento. Inoltre, il filmato evidenzia anche alcune caratteristiche specifiche di PS5 sfruttate nel gioco.

Progettato per PlayStation 5, Forspoken sfrutterà al massimo la potenza della nuova console e permetterà a Luminous Productions di sviluppare la sua filosofia e offrire un’esperienza di gioco mai vista prima che fonde l’arte con le tecnologie più all’avanguardia.

Forspoken è un GDR d’azione che segue il viaggio di Frey, una giovane di New York che viene trasportata nella bellissima quanto crudele terra di Athia – si legge nella descrizione ufficiale.

Nel tentativo di tornare a casa, Frey deve utilizzare le sue abilità magiche appena scoperte per attraversare terre spettacolari, combattere contro creature mostruose e sconfiggere potenti matriarche note come Tantas.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che al momento è disponibile la demo per PS5 di Forspoken che vi permette di farvi un’idea sul gioco e sulle sue potenzialità. Inolte, recentemente Square Enix ha anche annunciato l’arrivo di tutta una nuova serie di video dedicati a Forspoken, intitolata “Deep Dive Special“.

Forspoken sarà disponibile a partire dal 24 gennaio 2023 per PS5 e PC.