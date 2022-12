Depressione mascherata: analisi dei sintomi

La depressione mascherata è un disturbo dell’umore, dove i sintomi fisici sono vaghi ma persistenti. Si hanno mal di testa, dolori ai muscoli e disturbi della digestione. Di solito un soggetto depresso è caratterizzato da sintomi esterni come tristezza, svalutazione, inutilità e altro. La depressione mascherata invece non ha un atteggiamento pessimistico, ma ha solo malesseri a livello fisico di continuo. Ecco i sintomi della depressione mascherata comuni a molte patologie:

dolori e rigidità muscolare e articolare

mal di schiena e dolori cervicali

disturbi digestivi, crampi addominali e alterazioni intestinali

mal di testa e vertigini

insonnia e difficoltà a dormire

stanchezza psico-fisica persistente

Per ottenere una diagnosi accurata, bisogna contraddistinguere la depressione mascherata dalla depressione tradizionale e da altre forme:

se in famiglia ci sono persone con depressione o disturbi somatoformi

risposta positiva al trattamento con farmaci antidepressivi

avere disturbi fisici più intensi durante i periodi di stress

l’andamento ciclico dei sintomi fisici

La depressione mascherata è una depressione strana e dalla forma subdola che deve essere scovata e curata con l’aiuto di un professionista. Per fortuna oggi esistono psicoterapie mirate e psicofarmaci adatti per gestire il disturbo o prenderlo in tempo. Insomma, un modo per rialzarsi e curare la salute psicofisica.