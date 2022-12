Dal 2023 addio alla modalità aero: via al 5G ad alta quota

Dal 2023 si potrà tornare a telefonare in aereo, grazie al 5G. La Commissione Europea dà il parere positivo, in controtendenza rispetto agli USA.

Forse dal 2023 potremmo finalmente dire addio alla modalità aero, quantomeno in Europa. Il forse è d’obbligo, perché l’iter è ancora lungo, ma la direzione sembra proprio quella. La Commissione Europea ha dato il suo parere positivo alla possibilità di utilizzare smartphone, tablet e computer in aereo.

La volontà è quella di aggiornare la legge del 2008 che impediva l’utilizzo dei dati mobili quando l’aereo è in volo. Gli stati membri avranno fino al 30 giugno del 2023 per assegnare le frequenze 5G dedicate agli aerei.

In sostanza, i passeggeri potranno liberamente effettuare telefonate e collegarsi ad internet, senza l’obbligo di usare il Wi-Fi messo eventualmente a disposizione dalle compagnie aeree.

Non mancano le preoccupazioni, ad esempio di chi teme che il via libera alle telefonate possa uccidere la quiete che normalmente si incontra negli aerei (un privilegio che più raramente spetta a chi viaggia in treno).

Una precisazione. Chiaramente il 5G raggiungerà gli aerei quando questi volano a bassa quota, ad esempio in fase di decollo, mentre ad alta quota sarà necessario un espediente: alcuni aerei di linea si doteranno di un’antenna dedicata per garantire la connessione alla rete mobile dentro la cabina.

Saranno ovviamente necessari dei test per garantire che il 5G non interferisca con le operazioni di volo, ma le istituzioni europee si sono dette estremamente ottimiste. Su questo, peraltro, l’UE è in controtendenza rispetto agli Stati Uniti, che nel 2013 aveva discusso e poi bocciato una simile proposta. All’epoca la sicurezza degli aerei non era in discussione, piuttosto – come menzionavamo poco sopra – si voleva evitare che gli aerei si trasformassero in una piccola babele caratterizzata dal vocio ininterrotto di decine di passeggeri al telefono allo stesso momento.