Campionati di Astronomia: boom di partecipanti al Sud

Chiuse le iscrizioni alla XXI edizione dei Campionati di Astronomia. La Calabria è ancora una volta alla guida della classifica nazionale con 3582 studenti su 9322 partecipanti a livello nazionale. Un tempo erano le Olimpiadi di Astronomia, ora denominati Campionati. In classifica seguono il Lazio, con 932 allievi, la Sicilia con 629, la Campania con 614. Chiude la classifica il Trentino Alto Adige, con 16 allievi.

In Calabria gli istituti secondari di secondo grado hanno superato quota 100 di allievi iscritti. Un dato significativo che supera Sicilia e Campania. Risultati di grande importanza per il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria che ha investito da sempre nel settore della cultura scientifica.

Le attività sono molteplici e sono indirizzate alla formazione e alla divulgazione scientifica in favore degli studenti e all’orientamento dei giovani particolarmente interessati all’astronomia. Si aggiungono i corsi di aggiornamento e di alta formazione, anche a carattere residenziale, per insegnanti e giovani studiosi. A Stilo e Riace si svolge da 27 anni la scuola residenziale, nazionale, di formazione per i docenti. Un lavoro enorme, con risultati davvero importanti, nonostante i progetti didattici legati all’astronomia non siano affatto di facile attuazione per svariati motivi. La nostra Città Metropolitana, grazie all’indirizzo a suo tempo impresso dal sindaco Falcomatà e confermato dal facente funzioni Versace, ha tentato di ovviare, in maniera certamente significativa, a queste difficoltà, attraverso le attività messe in atto dal Planetario che ogni anno forgia le menti brillanti dei nostri ragazzi, introducendoli nello straordinario mondo dell’Astronomia. Mai come in questo momento storico il nostro territorio ha bisogno di cittadini in cui sia sviluppato un legame emotivo con la cultura e la scienza. L’astronomia, da questo punto di vista, può essere il veicolo emozionale privilegiato per raggiungere questo obiettivo.