Street Fighter 6, data d’uscita svelata ufficialmente con un trailer

09—Dic—2022 / 2:15 AM

In occasione dei The Game Awards 2022, Capcom ha svelato la data d’uscita ufficiale di Street Fighter 6 con un trailer che presenta anche una serie di personaggi che saranno presenti all’interno di Street Fighter 6. Il nuovo capitolo del celebre picchiaduro sarà disponibile a partire dal 2 giugno 2023 per PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC.

Street Fighter 6 è il nuovo capitolo del celebre picchiaduro di Capcom. Il gioco includerà diverse novità, come ad esempio il nuovo indicatore Drive che permetterà di eseguire cinque diverse tecniche in grado di potenziare con facilità attacco e difesa, la modalità arcade, le partite online, la modalità Allenamento, gli scontri Versus in locale e due nuove modalità chiamate World Tour e Battle Hub.

Confermati anche tutti dettagli emersi qualche ora fa sui bonus di prenotazione e i contenuti della Standard, Deluxe e Ultimate Edition di Street Fighter 6, che riportiamo qui seguito. Prenotando una qualsiasi delle tre versioni digitali di Street Fighter 6 prima dell’uscita i giocatori riceveranno come bonus la “Colorazione 10 per l’Outfit 1” di Chun-Li, Jamie, Manon, Deejay, Juli e Ken e una serie di titoli speciali e sticker per i 18 lottatori inclusi al lancio.

Acquistando la Deluxe Edition, invece, riceverete anche il Character Pass dell’Anno 1 di Street Fighter 6, che include 4 personaggi aggiuntivi, le loro colorazioni 3 – 10 per l’Outfit 1 e 4.200 drive ticket.

Infine la Ultimate Edition di Street Fighter 6 include l’Ultimate Pass dell’Anno 1 con: