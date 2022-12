Star Wars Jedi: Survivor, svelati i contenuti della Collector’s Edition

EA e Respawn hanno svelato i contenuti della Collector’s Edition di Star Wars Jedi: Survivor. L’edizione da collezione del seguito di Fallen Order include diversi contenuti aggiuntivi, compresa una splendida replica dell’elsa della spada laser di Cal Kestis. Nello specifico, dunque, la Star Wars Jedi: Survivor Collector’s Edition include i seguenti contenuti:

Una copia di Star Wars Jedi: Survivor

Una SteelBook

Una replica dell’elsa (17 pollici) della spada laser di Cal Kestis senza la lama

Scatola magnetica premium per l’elsa

Certificato di autenticità

Pacchetto cosmetico ispirato a Obi-Wan

Scatola da collezione premium

La Collector’s Edition è disponibile unicamente presso Limited Run al prezzo di 299,99 dollari. Qui l’indirizzo per preordinarla.

Star Wars Jedi: Survivor è ambientato 5 anni dopo gli eventi di Fallen Order. Il gioco promette di arricchire le storie, i mondi e i personaggi di Star Wars, oltre che rifinire ed ampliare il sistema di combattimento, già apprezzato in Fallen Order. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Continua il Viaggio di Cal. Ormai non più un Padawan, è maturato e diventato un potente Cavaliere Jedi. Portando con sé ricordi e aspettative dell’Ordine Jedi, la sua crociata contro l’Impero è diventata ancora più pericolosa. I Tempi Bui si avvicinano. Circondato da nemici nuovi e familiari, Cal dovrà decidere fino a che punto è disposto a spingersi per salvare le persone a lui care. Vai oltre il tuo addestramento.

Il sistema di combattimento cinematografico torna con abilità della Forza aggiuntive e nuovi stili di combattimento con la spada laser. Sfrutta in modo creativo tutte queste abilità per affrontare strategicamente una schiera di nemici più ampia, individuando punti di forza e debolezze e al tempo stesso usando astutamente il tuo addestramento per battere gli avversari e risolvere i misteri che incontrerai sul tuo cammino.

Esplora una galassia selvaggia. Scopri nuovi pianeti e confini familiari nella galassia di Star Wars, ognuno con biomi, sfide e nemici unici. Padroneggia nuove tecniche, equipaggiamenti e abilità che potenziano il modo in cui esplori, combatti e ti muovi. Con aree più grandi da esplorare e molto altro da scoprire fuori dai sentieri battuti, i giocatori che si avventurano oltre l’orizzonte troveranno ricompense nascoste.

Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile a partire dal 17 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.