Pinocchio: il film di Guillermo del Toro da oggi su Netflix

Oggi, 9 dicembre, arriva su Netflix il film di Guillermo del Toro su Pinocchio. Si tratta del frutto di una produzione in stop-motion durata ben 1000 giorni, e di cui lo stesso regista premio Oscar ha parlato in questo periodo precedente alla distribuzione.

Questo è il trailer di Pinocchio.

Guillermo del Toro ha rivelato che il flim arriva dopo ben 1000 giorni di riprese e ben 22 sceneggiature. Parlando di recente con Variety ha detto il filmmaker sulla produzione di Pinocchio:

Abbiamo creato un’ottima collaborazione, anche perché gli animatori hanno delle voci e devono essere ascoltati. Instaurare una monarchia non è un qualcosa di buono per uno storyteller. La cosa importante è avere l’ultima parola, ma non la sola parola.

Parlando della scelta ricaduta su Pinocchio per un nuovo film del Toro ha dichiarato:

Da piccolo le mie storie preferite erano Pinocchio e Frankenstein. E ciò forse spiega qualcosa del rapporto con mio padre. Sono storie che creano collegamenti con la figura paterna. E poi Pinocchio è una figura universale, come forse ce ne saranno una decina nella Storia. Possiamo considerare Frankenstein, Pinocchio, Tarzan e Sherlock Holmes. Sono figure che anche se non hai letto o visto una loro storia sai chi sono. E puoi utilizzarli come metafore per la scienza, per le emozioni umane, e per altre cose.

Guillermo del Toro reinventa il grande classico di Carlo Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto. Questo stravagante film in stop-motion diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson segue le spericolate e indisciplinate avventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo.

Diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson, il film presenta un cast vocale stellare con Ewan McGregor nei panni del Grillo Parlante, David Bradley in quelli di Geppetto, mentre l’esordiente Gregory Mann presta la voce a Pinocchio. Nel cast vocale in lingua originale figurano anche Finn Wolfhard, la vincitrice dell’Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, insieme al premio Oscar Christoph Waltz e alla vincitrice dell’Oscar Tilda Swinton.