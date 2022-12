Meteoriti e raggi gamma potrebbero determinato la vita sulla Terra

Anche se le immagini dettagliate delle galassie lontane del James Webb Space Telescope ci mostrano una parte più ampia dell’universo, gli scienziati non sono ancora d’accordo su come sia nata la vita qui sulla Terra. Un’ipotesi è che i meteoriti abbiano portato sul nostro pianeta gli aminoacidi, i “mattoni della vita”. Ora, i ricercatori hanno riferito alla rivista scientifica ACS Central Science di aver dimostrato sperimentalmente che gli aminoacidi potrebbero essersi formati in questi primi meteoriti da reazioni guidate dai raggi gamma prodotti all’interno delle rocce spaziali.

Da quando la Terra era un pianeta sterile di recente formazione, i meteoriti hanno sfrecciato ad alta velocità attraverso l’atmosfera verso la sua superficie. Se i detriti spaziali iniziali avessero incluso condriti carbonacee – una classe di meteoriti i cui membri contengono quantità significative di acqua e piccole molecole, come gli amminoacidi – allora avrebbero potuto contribuire all’evoluzione della vita sulla Terra. Tuttavia, la fonte degli aminoacidi nei meteoriti è stata difficile da individuare. In precedenti esperimenti di laboratorio, Yoko Kebukawa e colleghi hanno dimostrato che le reazioni tra molecole semplici, come l’ammoniaca e la formaldeide, possono sintetizzare aminoacidi e altre macromolecole, ma sono necessari acqua liquida e calore. Gli elementi radioattivi, come l’alluminio-26 (26Al) – che è noto essere esistito nelle prime condriti carbonacee – quando decadono rilasciano raggi gamma, una forma di radiazione ad alta energia. Questo processo avrebbe potuto fornire il calore necessario per la produzione di biomolecole. Kebukawa e colleghi hanno quindi voluto verificare se le radiazioni potessero contribuire alla formazione degli amminoacidi nei primi meteoriti.

Hanno sciolto formaldeide e ammoniaca in acqua, hanno sigillato la soluzione in provette di vetro e poi hanno irradiato le provette con raggi gamma ad alta energia prodotti dal decadimento del cobalto-60. . Hanno scoperto che la produzione di α-amminoacidi, come l’alanina, la glicina, l’acido α-amminobutirrico e l’acido glutammico, e di β-amminoacidi, come la β-alanina e l’acido β-amminoisobutirrico, aumentava nelle soluzioni irradiate all’aumentare della dose totale di raggi gamma. Sulla base di questi risultati e della dose di raggi gamma prevista dal decadimento dell’alluminio- 26 nei meteoriti, i ricercatori hanno stimato che ci sarebbero voluti tra i 1.000 e i 100.000 anni per produrre la quantità di alanina e β-alanina trovata nel meteorite Murchison, atterrato in Australia nel 1969. Questo studio fornisce la prova che le reazioni catalizzate dai raggi gamma possono produrre aminoacidi, contribuendo forse all’origine della vita sulla Terra, affermano i ricercatori.