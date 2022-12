Gatti: ecco perché amano l’erba

Per la scienza non c’è una spiegazione per cui i gatti amano mangiare l’erba. Quando la vedono sembrano ipnotizzati, guidati dall’istinto più che dal fiuto. L’erba in piccole quantità agisce come lassativo naturale aiutando la digestione e risolvendo la stitichezza. I felini sognano l’erba, perché hanno una carenza di acido folico, almeno è quello che ipotizzano gli esperti. Altri scienziati hanno ulteriori tesi come quella che la mangino a causa di vomito o di espulsione di palle di pelo.

Esistono tante ipotesi che però non hanno fondamento o non sono state attestate. Alcuni gatti, come i cani, potrebbero rosicchiare l’erba solo per il gusto del sapore e la sua consistenza. I felini in questo caso non corrono particolari rischi perché sanno quali erbe sono velenose e quali no. Sono pericolosi l’aloe, la calla, l’edera, il ficus e la stella di Natale. Se sulle piante o sul prato sono stati dati diserbanti, insetticidi o solfato ferroso è bene evitare che il gatto vi entri in contatto. Se l’animale ha episodi di vomito o diarrea, lesioni in bocca o sbava, allora bisogna rivolgersi al veterinario, potrebbe avere sintomi di avvelenamento. Correre subito al pronto soccorso veterinario e cercare di risolvere il rischio di avvelenamento prima possibile.