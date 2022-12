Egitto Svelato: mostra con mummie, sarcofagi e restauri dal vivo

Dal 10 dicembre aprirà la mostra “Egitto Svelato” realizzata dall’Istituto Europeo del Restauro. In collaborazione con l‘Art & History Museum di Bruxelles e l’Amministrazione Comunale di Piacenza. L’esposizione vedrà importanti reperti egizi tra cui sarcofagi, mummie e oggetti relativi a corredi funebri derivanti da collezioni belghe e musei italiani. Uno fra questi il MANN di Napoli. Una mostra che rispolvera il fascino magnetico dell’Antico Egitto, ma anche sull’universo dei miti egizi e sulle credenze della religione egiziana. In più, anche l’avventura degli antichi tombaroli e dei primi archeologi.

Il modulo EUROPA è un’idea innovativa della mostra: un vero laboratorio di restauro progettato per il pubblico. Così i visitatori potranno assistere dal vivo e in diretta al restauro di alcuni sarcofagi egizi e avere un contatto diretto con i restauratori. Tutti pezzi originali, senza mai uscire dalla loro sede espositiva. Una mostra da record! Ha avuto tempi di organizzazione altrettanto da record, visto che è partita da luglio. Un lavoro reso possibile da una squadra autentica fra assessori, realtà piacentine che fanno da sponsor e la progettazione dell’esposizione.

I reperti e i sarcofagi sono arrivati trasportati da Napoli e da Ischia su un mezzo militare in speciali casse adatte a tale funzione. Dopo sono state scaricate in piazza Cavalli, poi il delicato trasporto a braccia fino a palazzo Gotico. Sono stati chiamati a collaborare anche molti atleti di squadre sportive di Piacenza.

L’evento sarà aperto fino al 26 febbraio. L’esposizione ha un prestigio a livello nazionale e internazionale. La comunicazione ha un ruolo essenziale per far conoscere, oltre provincia, l’evento. Un modo per non sprecare un’enorme occasione culturale per Piacenza.