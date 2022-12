Bengala e Toyger: le caratteristiche delle due razze

Si tratta di due razze di gatto con tante cose in comune nel Dna, ma che si differenziano per molti aspetti. Vediamo le differenze e le somiglianze.

Toyger e Bengala sono due razze di gatto che hanno più di qualcosa in comune nel Dna. Hanno però vaste differenze su nascita e modo di allevamento. Il Bengala è una razza ibrida, un incrocio tra gatto domestico e leopardo asiatico. Poi modificata da altre fusioni di razze nel corso degli ultimi 50 anni. Oggi il Bengala ha un corpo lungo, slanciato ed è appariscente con i suoi occhi ovali e le sue particolari maculature.

Il Toyger è una razza con striature simili a quelle della tigre con disegni definiti e un colore di sfondo chiaro dai toni caldi. Vediamo nello specifico le differenze tra Toyger e gatto del Bengala. Nelle prime generazioni di Toyger c’è un po’ di sangue Bengala, ma ora i Toyger sono solo figli di madre e padre Toyger. Non sono più permessi incroci. Le caratteristiche in comune di entrambe le razze sono: corporatura media, il muso medio-lungo, le orecchie, anche se sono più piccole nel Toyger. Hanno entrambi occhi di un colore davvero intenso, un carattere vivace e la muscolatura agile.

Nonostante la familiarità genetica, le differenze sono molteplici, soprattutto a livello di allevamento e nascita. Anche se sono due razze nate in Nord America, il progetto di selezione ha obiettivi diversi. Da un lato c’è l’aspetto selvatico di un leopardo, dall’altra la precisione del mantello tigrato. Il Bengala è contraddistinto da temperamento robusto e vivacità, mentre il Toyger ha un temperamento docile e remissivo. Il Toyger è riconosciuto e allevato solo in America, mentre il Bengala è diffuso in tutto il mondo.