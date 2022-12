Morbillo: 40 milioni di bambini potrebbero esserne colpiti

Il Covid ha fatto saltare le vaccinazioni per il morbillo. Un virus altamente trasmissibile: nove persone su dieci tra i non vaccinati restano contagiate.

Il morbillo è stato definito un pericolo imminente per la salute pubblica, a causa del Covid che ha fatto saltare le vaccinazioni di routine. Nel 2021 hanno saltato la vaccinazione per il morbillo ben 40 milioni di bambini. Per fortuna è quasi del tutto prevenibile con la vaccinazione. La sua trasmissibilità è alta e nove persone su dieci tra i non vaccinati restano contagiate. A livello mondiale 9 milioni di contagi e 128mila decessi. La pandemia ha reso quindi il morbillo di nuovo una minaccia globale.

“Il paradosso della pandemia è che, mentre i vaccini contro la CoViD-19 sono stati sviluppati in tempo record e diffusi nella più grande campagna di vaccinazione di massa della storia, i programmi vaccinali di routine sono stati gravemente compromessi e milioni di bambini hanno saltato vaccinazioni salvavita contro malattie letali come il morbillo”, ha spiegato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Servirebbe che almeno il 95% della popolazione fosse vaccinata, invece al momento solo l’81% dei bambini al mondo ha ricevuto la prima dose. Solo il 71% ha avuto la seconda dose. Nel 2021 in Italia sono stati segnalati nove casi di morbillo, di cui otto non vaccinati e uno con una sola dose.