Meteofobie: caratteristiche e cure

Sono tanti i tipi di fobie esiste anche quello associato a fenomeni meteorologici. Si tratta di eventi meteorologici che magari hanno segnato profondamente la vita di una persona e quest’ultima ha paura che si ripeta. Il fenomeno presenta alti livelli di ansia con una paura irrazionale e la persona cerca di evitare quelle determinate situazioni. Ecco le caratteristiche della meteofobia:

la situazione specifica provoca quasi sempre paura o ansia immediate

la situazione fobica viene evitata per 6 mesi o più

la paura o l’ansia provate sono sproporzionate rispetto al pericolo reale

compromissione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti

La vera causa non è stata ancora definita, ma si pensa che la meteofobia possa svilupparsi per l’associazione tra condizioni meteorologiche e paura o panico. Il fenomeno si nota in una persona che ha troppa paura delle condizioni meteo, che evita situazioni per confrontarsi con l’oggetto della fobia. Altro sintomo è l’ansia durante la manifestazione di fenomeno meteo.

I campanelli d’allarme a livello fisico sono battito cardiaco accelerato, mancanza di respiro, dolore al torace, vertigini, nausea, brividi, vampate di calore e tremori. I sintomi cognitivi sono convinzione di incapacità a sopportare la situazione temuta, pensieri intrusivi, convinzioni negative. Di seguito i tipi di fobie meteorologiche:

anemofobia: paura del vento o delle correnti d’aria

aclufobia: orrore del buio

aurorafobia: paura delle aurore

brontofobia: paura del tuono

ceraunofobia: avversione a tuoni e fulmini

eosofobia: paura dell’alba

fotofobia: orrore e paura della luce

ancora fobie meteorologiche

heliofobia: paura del sole

idrofobia: avversione per l’acqua

homichlofobia: paura della nebbia

igrofobia: paura dell’umidità

keraunofobia: paura di tuoni e fulmini

lilapsofobia: paura dei tornado e degli uragani

meteorofobia: paura dei meteoriti

mysofobia: paura della contaminazione con sporcizia e germi

nefofobia: paura delle nuvole

noctifobia: paura della notte

ombrofobia: paura della pioggia

ouranofobia: paura del paradiso

psicofobia: paura del freddo

chionofobia: paura della neve

termofobia: intensa paura del caldo

selenofobia: paura della luna

nebulafobia o omiclofobia: paura irrazionale della nebbia

La persona con la meteofobia deve cercare di reagire alle sue fobie ed è utile parlarne con un professionista della salute mentale. La terapia cognitivo comportamentale e la terapia dell’esposizione sono molto valide. Quest’ultima si concentra sul cambiamento di reazione della persona di fronte alla fobia. L’esposizione graduale e ripetuta alla fobia può aiutare la persona a controllare l’ansia. Poi c’è l’esposizione in vivo con un contatto diretto verso lo stimolo ansiogeno o sgradevole. Un modo per restare in contatto con lo stimolo temuto e vedere se l’ansia si riduce.

La terapia cognitivo-comportamentale è la combinazione con altre tecniche per affrontare in modo diverso la fobia. A volte i farmaci possono aiutare a ridurre l’ansia e il panico della persona. Ecco anche alcuni passi che chi soffre di meteofobia può tentare di fare da solo: