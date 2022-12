Medici: supporto con visore realtà aumentata

L’idea è di un dentista genovese che ha inventato un’applicazione che con un visore a realtà aumentata consente di guidare a distanza un medico in territori remoti.

Luigi Rubino, dentista genovese, ha inventato un’applicazione che con un visore a realtà aumentata consente di guidare a distanza un medico in territori remoti. Un luogo dove non ci sono ospedali e ambulatori. L’invenzione è stata donata alla parrocchia di San Vicente in Ecuador, nella provincia di Manabi, una zona devastata da un terremoto nel 2016

Luigi Rubino, inoltre, è docente di Odontoiatria digitale e collabora con l’azienda Tecnomed. Falko è il nome del visore a realtà aumentata. Ha una telecamera che inquadra il paziente e uno schermo sugli occhi che mostra le immagini delle telecamere. Il visore offre la possibilità di affiancare le informazioni sui dati vitali, radiografie, immagini in 3D. L’applicazione consente di collegare il visore a un monitor esterno. Un medico vede cosa fa il collega e può dargli consigli e informazioni necessarie. Un’invenzione ideale per paesi poveri che sostiene dentisti alla prima esperienza o che non hanno la giusta strumentazione.

In Ecuador, a San Vicente sta sorgendo un santuario dedicato alla Madonna della Guardia, il principale santuario della Liguria, sulle alture di Genova. Intorno al santuario sono state aperte strutture sanitarie per le cure della gente locale, così l’invenzione del dentista genovese sarà utile ai medici del posto.