Disturbo Borderline di Personalità: come affrontare la vita di coppia

È difficile vivere con un partner con DBP, un disturbo borderline di personalità davvero complicato. Una persona con questo disturbo presenta caratteristiche come instabilità emotiva, impulsività, problemi riguardo relazioni interpersonali. Possono esserci anche la perdita dell’identità, comportamenti autodistruttivi.

Se il disturbo viene diagnosticato è possibile attuare una cura con terapia cognitivo comportamentale. Bisogna considerare i seguenti aspetti di un partner con DBP. Vuol dire riflettere sui motivi per cui vi siete innamorati di una persona con DBP ed essere responsabili della decisione presa. Nella relazione possono presentarsi alcuni problemi da parte della persona con DBP come la paura dell’abbandono, difficoltà di connessione e comunicazione. Presenti anche sbalzi d’umore con reazioni ostili verbali e fisiche, poi sfiducia diffidando degli altri.

Le persone con DBP vivono con vere tempeste emotive, da cui è difficile uscire se non si apprendono abilità che possano mantenere l’equilibrio. Per vivere insieme a una persona con questo disturbo bisogna restare calmi e sereni, ma soprattutto essere pazienti. La persona che ha un partner con DBP deve saper inserire le linee guida giuste per poter migliorare la convivenza e il benessere della coppia. Inoltre, deve aver cura di sé in modo da apportare vantaggi ad entrambi. È bene coltivare gli spazi individuali e comunicare in modo chiaro, stabilire dei limiti, supportare il disturbo borderline di personalità.

Poi ci sono le tre regole con la C: colpa, cambiamento e comunicazione. Non sentirsi in colpa per gli atteggiamenti del vostro partner, non potete cambiare il vostro partner e non forzatevi a volerlo cambiare. Non dovete avere paura di comunicare al vostro partner con DBP un comportamento sbagliato. Bisogna essere obiettivi con un partner affetto da DBP. Si deve chiudere una relazione quando c’è violenza fisica, quando sono posti troppi limiti. Anche quando il partner non è disposto a fare modifiche, se l’umore è costantemente cattivo. Per terminare una relazione c’è la terapia dialettica comportamentale (DBT) che offre i seguenti consigli:

non attaccare, minacciare o sentirsi in colpa

ascoltare quello che ha da dire il partner

non giudicare il partner e dare importanza ai suoi sentimenti e problemi

cercate di rimanere calmi e di rassicurare il partner

La rottura non è semplice, ma se presa con cura, compassione e discussione si spera si possa risolvere nel migliore dei modi. Dopo la terapia una persona con DBP può avere una relazione di successo. Succede quando le persone con questo disturbo acquisiscono una certa capacità di gestione emotiva e dell’impulsività.