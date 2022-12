Navigare su Google diventerà un po’ più comodo: ecco come cambia il motore di ricerca

Navigare sul motore di ricerca di Google diventerà un po’ più semplice. Il colosso del web ha aggiornato l’interfaccia del suo servizio, rendendola decisamente più moderna. Addio allo zapping compulsivo tra mille pagine: i risultati di ricerca verranno mostrati in un’unica pagina, che verrà aggiornata automaticamente con nuove voci man mano che l’utente scrolla verso in basso.

Non è esattamente uno scrolling infinito, come quello dei social network: Google si è limitato a riassumere il contenuto di sei pagine in un’unica schermata. Una volta mostrati tutti i link, l’utente potrà vedere ulteriori risultati cliccando su l’apposito comando ‘vedi altro’.

Inizialmente la nuova interfaccia sarà disponibile esclusivamente per gli utenti residenti negli USA che hanno impostato la lingua del loro account in inglese. Successivamente Google estenderà la novità a tutti gli utenti. Il roll-out globale della nuova interfaccia non dovrebbe richiedere parecchio tempo. Questione di qualche settimana, probabilmente.

Per i proprietari dei siti più piccoli è una novità non di poco conto, dato che finire in seconda o in terza pagina non dovrebbe più uccidere completamente il traffico verso una specifica pagina. Per gli utenti l’esperienza d’uso del motore di ricerca dovrebbe risultare decisamente più comoda e moderna rispetto ad ora.