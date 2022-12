Harley Quinn: Margot Robbie vorrebbe da anni una storia romantica con Poison Ivy

Intervistata da Comicbook.com, Margot Robbie ha parlato del suo interesse nel portare sullo schermo una storia romantica tra Harley Quinn e Poison Ivy. Nei fumetti e nell’animazione si è già visto esplorato questo aspetto del percorso narrativo di Harley Quinn.

Margot Robbie ha detto a riguardo:

Ho premuto tanto per realizzare questa cosa, sono anni che ci provo, e non posso dirvi quanto. E la vorrei ancora. Non ho mai avuto un’idea sull’attrice che avrebbe potuto vestire i panni di Poison Ivy, perché ho sempre immaginato il personaggio dei fumetti. Ora come ora non riesco a immaginarne una, ma sarebbe bello vederne una versione live-action.