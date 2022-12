Doctor Who 14: iniziate le riprese della nuova stagione

Ecco il post con l'annuncio dell'inizio delle riprese di Doctor Who 14, stagione che vedrà Ncuti Gatwa come nuovo Dottore.

Dopo i contenuti che sono stati rivelati in occasione del Doctor Who Day, da poco BBC ha annunciato l’inizio delle riprese di Doctor Who 14. Nella stagione vedremo Ncuti Gatwa raccogliere il testimone di David Tennant.

Ecco il post con l’annuncio.

💙💙➕🎥 Filming has officially begun today for the next series of #DoctorWho! pic.twitter.com/amlk9ULoCe — Doctor Who (@bbcdoctorwho) December 5, 2022

Ncuti Gatwa sarà affiancato da Millie Gibson che vestirà i panni della compagna di viaggio del Dottore in Doctor Who 14. Ecco una prima immagine dei due insieme, da poco pubblicata.

Queste sono le dichiarazioni dell’interprete dopo che è stato annunciato il suo ingaggio:

Non ci sono parole per descrivere queste sensazioni. Sono onorato, entusiasta ed anche un po’ intimorito. Questo ruolo rappresenta tanto per molti in tutto il mondo, incluso me. I miei predecessori hanno avuto il privilegio e la responsabilità di interpretare questa parte, ed io farò del mio meglio per fare la stessa cosa.

L’attesa per l’uscita della nuova stagione del Doctor Who potrà essere spezzata dall’arrivo dello special del 2023, che, dovrebbe mostrare per la prima volta lo stesso Ncuti Gatwa nei panni del dottore.

Ncuti Gatwa prenderà il posto di Jodie Whittaker, che ha vestito i panni del Doctor Who negli ultimi anni. Sarà il primo interprete di colore a fare il Doctor Who, dopo che Jodie Whittaker è stata la prima donna a fare il personaggio.

David Tennant ha lodato la scelta di Ncuti Gatwa come nuovo Dottore, dichiarando:

Posso dire che è un ragazzo fantastico, e pieno di talento. Ha delle qualità spaventose. Sono entusiasta per tutti i fan del Dottore all’idea di ciò che verrà presentato nelle nuove stagioni, ed io m’includo tra questi fan.

Lo showrunner Russell T. Davies ha detto sui nuovi progetti del franchise:

In questo momento sono seduto a lavorare con dieci sceneggiature davanti. Si tratta di quattro speciali e sei episodi della nuova serie. Pe quanto riguarda il prossimo speciale posso dire che continuerà a viaggiare sul solco della tradizione con queste tre parole: verso ovest, luce che lampeggia, sogni.

In Italia Doctor Who arriverà su Disney+ dal 2023.