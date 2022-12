Apple presenta Sing: la nuova modalità karaoke di Apple Music è piuttosto notevole

Sing debutta su Apple Music: la nuova feature avanzata dedicata al karaoke. Sarà possibile riprodurre i propri brani preferiti facendo comparire il testo – sillabato alla perfezione – sullo schermo dei vostri dispositivi.

La funzione Karaoke può essere riprodotta sugli iPhone, iPad, computer e anche sui televisori collegati ad una Apple TV. Sing illumina il testo una sillaba alla volta, seguendo in tempo reale il brano. Insomma, è molto più preciso di altri servizi simili che si limitano a mostrare il testo della canzone che si sta ascoltando.

Peraltro la funzione offre anche ampie possibilità di controllo: ad esempio è possibile scorrere il testo per andare alla strofa che ci interessa e la canzone ripartirà dalla parte selezionata. Sing supporta anche la funzione ‘duetti‘: il testo viene diviso in due parti dello schermo, una per ciascun ‘cantante in erba’.

Per migliorare l’effeto Karaoke è anche possibile diminuire l’audio della voce del cantante, lasciando invece inalterato quello della base. Sing supporta già milioni di brani diverse e il catalogo è in continuo aggiornamento. Apple propone già ben 50 diverse playlist per gli amanti dei karaoke: dai Queen ai Beatles, ci sono proprio tutti i classici.