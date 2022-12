Anche quest’anno si sono tenuti i mondiali di Excel, il programma di Microsoft (che figura tra gli organizzatori dell’evento) dedicato alla creazione e gestione dei fogli elettronici. A questa edizione hanno partecipato 128 persone e l’evento è stato trasmesso sulla ESPN, il più grande statunitense dedicato allo sport.

Il Microsoft Excel World Championship è organizzato dalla Financial Modelling World Cup e trai suoi finanziatori e co-organizzatori figurano anche AG Capital e Microsoft.

I giocatori si sfidano in partite uno contro uno. Partendo da un set di dati uguali, devono utilizzare Excel per risolvere cinque quesiti di difficoltà crescente e basati su problemi e metodi di ragionamento diversi. Chiaramente vince il giocatore che riesce a risolvere i cinque quesiti prima dell’avversario (o quello che ottiene il punteggio più alto). Sono previsti anche tre livelli bonus, necessari in caso di pareggio. I giocatori non devono risolvere tutti e cinque i problemi, ad esempio se non riescono a rispondere ad una domanda possono decidere di saltarla per passare a quella successiva.

Tutti i turni del torneo sono ad eliminazione diretta. Le consegne in genere sono molto fantasiose e difficilmente hanno a che fare con i classici argomenti per cui normalmente si usa Excel. Ad esempio una domanda ideata dal creatore del torneo, Andrew Grigolyunovich, chiedeva di ideare il migliore sistema elettorale per aiutare un regno immaginario a diventare una democrazia parlamentare.

L’edizione di quest’anno è stata vinta da Andrew Ngai, che aveva già vinto l’edizione dell’anno precedente. Su 128 partecipanti, solamente poco più di una dozzina erano donne. Chissà come mai.