Rick and Morty 6: da oggi su Netflix la nuova stagione

Rick and Morty sono tornati con la nuova stagione della serie animata che, mischiando sci-fi e comedy, ha conquistato il pubblico degli appassionati di tutto il mondo. Da oggi, 6 dicembre, su Netflix è possibile vedere Rick and Morty 6.

Ecco il trailer di Rick and Morty 6.

I nuovi episodi dovevano arrivare sulla piattaforma streaming qualche mese fa, ma la stessa Netflix comunicò a settembre il rinvio ad oggi. Questa è la sinossi della nuova stagione:

Rick Sanchez, l’uomo più intelligente dell’universo, sta per tornare con una sesta stagione, e fra una guerra civile aliena e un Wubba lubba dub dub dovrà pure badare al tenero Morty. Sì, già, Morty… non ce lo siamo scordato. Sì, lo sappiamo, sarebbe stato meglio un Plumbus.

E per offrirvi altri contenuti sulla sesta stagione di Rick and Morty ecco la scena d’apertura dei nuovi episodi.

Mentre queste sono le scene più assurde della stagione precedente.

Descrivendo le prospettive della sesta stagione ed il finale della quinta, Scott Marder ha dichiarato:

Sarà sviluppata la seconda parte di una storia più ampia. Il finale della quinta stagione ci ha lasciato con molto lavoro da fare. Abbiamo diverse versioni della puntata, e sento come se avessimo concluso un capitolo ma ne stessimo aprendo un altro. C’è un qualcosa di pericoloso che ha fatto coincidere la comparsa dell’Evil Morty con l’inizio di una seconda parte di storia più ampia.

Ricordiamo che Rick and Morty è stata creata nel 2013. Lo show nasce come parodia di Ritorno al Futuro, sviluppato da Justin Roiland e Dan Harmon, per Adult Swim. Una primissima versione della serie fu creata da Roiland per il festival dei cortometraggi Channel 101.