Mickey 17: il film di Bong Joon Ho con Robert Pattinson uscirà nel 2024, ecco il teaser

Da poco è stata comunicata dalla Warner Bros. la data di distribuzione del nuovo lungometraggio di Bong Joon Ho, che sarà intitolato Mickey 17, e che vedrà come protagonista Robert Pattinson. Il film arriverà nelle sale cinematografiche il 29 marzo 2024.

Qui sotto trovate un primo teaser con l’annuncio.

Il libro da cui sarà tratto il film è Mickey7 di Edward Ashton. La storia raccontata vede protagonista Mickey, il membro di una spedizione terrestre mandata a colonizzare il mondo ghiacciato Niflheim. Mickey è colui che viene delegato di occuparsi proprio di missioni pericolose, e potenzialmente suicide. Questo perché il suo corpo è capace di rigenerarsi dopo la morte assieme ai suoi ricordi. Ma Mickey è già morto sei volte, e così Mickey7 dovrà cercare ancora una volta di arrivare nella colonia, e capirà, però, il motivo per cui si tratta di un luogo ancora non colonizzato.

Bong Joon-ho scriverà, dirigerà e produrrà il film assieme alla sua casa di produzione, la Offscreen, e collaborerà con la Kate Street Picture Company di Dooho Choi ed alla Plan B di Dede Gardner e Jeremy Kleiner.

Il cast vede presenti anche Steven Yeun (Minari), Naomi Ackie (I Wanna Dance with Somebody), Toni Collette (Hereditary) e Mark Ruffalo (il celebre Hulk dell’MCU). La produzione è affidata a Plan B Entertainment, Dooho Choi di Kate Street Picture Company, ed a Offscreen. Lavorano al progetto anche il direttore della fotografia Darius Khondji (Okja, Evita), il production designer Fiona Crombie (The Favourite, Cruella), il montatore Jinmo Yang (Parasite), la costume designer Catherine George (Okja, Snowpiercer) ed il visual effects supervisor Dan Glass (The Matrix franchise). Le musiche sono di Jae-il Jung (Parasite, Squid Game).

Il documentario Netflix su Bong Joon Ho

Su Bong Joon Ho è in lavorazione anche un documentario Netflix realizzato da Lee Hyuk-rae e prodotto da Broccoli Pictures. Il titolo del documentario è Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film, e sarà incentrato sul lavoro fatto dal regista per il cortometraggio Looking for Paradise, una produzione del suo periodo universitario. Il documentario offrirà anche la possibilità di raccontare l’esplosione del cinema coreano degli ultimi decenni.