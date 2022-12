Lo stress pandemico causa l’invecchiamento precoce del cervello degli adolescenti

“Sappiamo già dalla ricerca globale che la pandemia ha influenzato negativamente la salute mentale dei giovani, ma non sapevamo cosa stesse facendo fisicamente ai loro cervelli”, ha detto l’autore dello studio Ian Gotlib in un comunicato. Tuttavia, dopo aver confrontato le scansioni cerebrali di 82 adolescenti effettuate nel marzo 2022 con quelle di 81 controlli di pari età effettuate prima della pandemia, Gotlib e i suoi colleghi della Stanford University hanno notato una tendenza sorprendente.

“Abbiamo scoperto che i giovani valutati dopo la chiusura della pandemia avevano problemi di salute mentale più gravi, uno spessore corticale ridotto, un volume maggiore dell’ippocampo e dell’amigdala e un’età cerebrale più avanzata“,

scrivono i ricercatori.

In genere, l’ippocampo e l’amigdala si espandono di dimensioni durante l’adolescenza, mentre la corteccia si assottiglia. Il fatto che questo processo sembri essere amplificato nei giovani che hanno vissuto il lockdown, indica un’accelerazione allarmante del loro sviluppo. “Sembra quindi che la pandemia non solo abbia influito negativamente sulla salute mentale degli adolescenti, ma abbia anche accelerato la loro maturazione cerebrale”, aggiungono i ricercatori. In genere, questo tipo di invecchiamento cerebrale precoce si osserva solo nei bambini che subiscono avversità croniche, come l’abbandono, la violenza e le disfunzioni familiari.

“Inoltre, non è chiaro se i cambiamenti siano permanenti”, ha detto Gotlib. “Per un settantenne o un ottantenne ci si aspetterebbe qualche problema cognitivo e di memoria basato sui cambiamenti cerebrali, ma cosa significa per un sedicenne se il suo cervello sta invecchiando prematuramente?”.

Oltre ai cambiamenti fisici osservati nel cervello degli adolescenti, quelli valutati dopo l’solamento pandemico, avevano anche tassi più elevati di depressione e ansia. Gli autori dello studio prevedono quindi di continuare a seguire lo stesso gruppo di giovani nei prossimi anni per vedere se la pandemia ha alterato in modo permanente la traiettoria del loro sviluppo cerebrale e della loro salute mentale.

“La loro età cronologica raggiungerà alla fine la loro ‘età cerebrale’?”, ha chiesto Gotlib. “Se il loro cervello rimane permanentemente più vecchio dell’età cronologica, non è chiaro quali saranno i risultati in futuro”.