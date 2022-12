Kirstie Alley: morta la protagonista di Senti chi Parla, il messaggio di John Travolta

All'età di 71 anni è scomparsa Kirstie Alley, interprete nota per aver lavorato con John Travolta in Senti chi parla.

Aveva 71 anni Kirstie Alley, che in molti ricorderanno come la protagonista della serie di film su Senti chi Parla, in cui l’attrice ha recitato al fianco di John Travolta. Kirstie Alley sarebbe morta a causa di un cancro, ad annunciarlo sono stati i figli dell’interprete.

In un comunicato ufficiale possiamo leggere:

A tutti i nostri amici e fan di tutto il mondo, siamo rattristati nel dare questa notizia: la nostra adorata madre è scomparsa a causa di un cancro, scoperto solo di recente. Ha avuto intorno tutta la sua famiglia ed ha lottato con tutte le sue forze. Ci ha lasciati portando con sé la propria gioia di vivere ed il desiderio di andare sempre avanti. Così com’è stata iconica sullo schermo, lo è stata altrettanto come madre e nonna. Ringraziamo tutti i dottori del Centro di Cura per il Cancro di Moffitt. La passione di nostra madre per la vita, i bambini, i nipoti, ed i tanti animali, oltre al grande piacere di creare, ci hanno ispirato per vivere delle vite piene, così come lei ha sempre fatto.

Kirstie Louise Alley è nata in Kansas nel 1951, ed arrivò a Los Angeles negli anni Ottanta. Ha iniziato il suo percorso da interprete con il secondo film su Star Trek del 1982, successivamente ha lavorato in Runway, e con il telefilm Cin Cin ha ottenuto un Emmy ed un Golden Globe. Nel 1989 ha partecipato a Senti chi Parla, come protagonista al fianco di John Travolta. Altri film della serie sono usciti nel 1990 e nel 1993.

Proprio lo stesso John Travolta ha rilasciato un messaggio in ricordo di Kirstie Louise Alley:

Lei è stata una persona con cui ho avuto un rapporto speciale, tra i più importanti della mia vita. Ti voglio bene Kirstie. Ci rivedremo.

Anche Jamie Lee Curtis, che ha lavorato con la Kirstie a Scream Queens, ha scritto in un messaggio:

Per me è stata un grande avversario in Scream Queens e so che è stata una grande mamma nella vita di tutti i giorni. Quell’anno mi aiutò a comprare dei pigiami per tutta la famiglia nel periodo natalizio.

Una curiosità su Senti chi Parla: mentre Mickey, Il bambino protagonista del film, nella versione in italiano ha la voce di Paolo Villaggio, in quella originale è Bruce Willis a doppiarlo. Ecco il trailer nella versione del nostro Paese.