I ricercatori testano un metodo per spostare gli oggetti solo con gli ultrasuoni

I ricercatori dell’Università del Minnesota Twin Cities hanno scoperto un nuovo metodo per spostare gli oggetti utilizzando le onde degli ultrasuoni. La ricerca apre la strada all’utilizzo della manipolazione senza contatto in settori come la produzione e la robotica, dove i dispositivi non hanno bisogno di una fonte di energia incorporata per muoversi.Sebbene sia già stato dimostrato che le onde luminose e sonore possono manipolare gli oggetti, questi ultimi sono sempre stati più piccoli della lunghezza d’onda del suono o della luce, rispettivamente dell’ordine dei millimetri e dei nanometri. Il team dell’Università del Minnesota ha sviluppato un metodo in grado di spostare oggetti più grandi utilizzando i principi della fisica dei metamateriali. I metamateriali sono materiali progettati artificialmente per interagire con le onde, come la luce e il suono. Posizionando un modello di metamateriale sulla superficie di un oggetto, i ricercatori hanno usato il suono per orientarlo in una certa direzione senza toccarlo fisicamente.

“Sappiamo da tempo che le onde, la luce e il suono possono manipolare gli oggetti. Ciò che distingue la nostra ricerca è che possiamo manipolare e intrappolare oggetti molto più grandi se rendiamo la loro superficie un metamateriale, o una ‘metasuperficie'”, ha dichiarato Ognjen Ilic, autore senior dello studio e del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università del Minnesota. “Quando posizioniamo questi piccoli modelli sulla superficie degli oggetti, possiamo sostanzialmente riflettere il suono in qualsiasi direzione desideriamo. Così facendo, possiamo controllare la forza acustica esercitata su un oggetto”.

Con questa tecnica, i ricercatori potrebbero non solo spostare un oggetto in avanti, ma anche tirarlo verso una sorgente“.Sebbene questo studio sia più che altro una dimostrazione del concetto, i ricercatori mirano a testare in futuro onde a frequenze più elevate, materiali diversi e oggetti di dimensioni diverse.

“Credo che qui stiamo tracciando una nuova direzione, dimostrando che senza contatto fisico possiamo muovere gli oggetti e che il movimento può essere controllato semplicemente programmando ciò che si trova sulla superficie dell’oggetto. Questo ci offre un nuovo meccanismo per azionare gli oggetti senza contatto”,ha detto Ilic.

Il video in cui i ricercatori muovono un oggetto con gli ultrasuoni