The Flash 9: l’ultima stagione uscirà negli Stati Uniti a febbraio

La serie TV The Flash 9 arriverà a febbraio su The CW con la sua ultima stagione, che chiuderà un altro pezzo dell'Arrowverse.

Arrivano dagli Stati Uniti notizie che riguardano l’uscita di The Flash 9: la nona e ultima stagione della serie TV DC Comics andrà in onda su The CW l’8 febbraio. L’ultima stagione di The Flash sarà composta complessivamente da tredici episodi.

Brad Schwartz di The CW ha detto sullo show:

The Flash sarà ricordato come uno dei telefilm più grandi della storia di The CW, e tutti coloro che hanno lavorato alla nona stagione dovrebbero essere orgogliosi del lavoro che hanno fatto. La squadra di lavoro ha creato una stagione finale epica, ci saranno tante sorprese, e ospiti speciali che divertiranno tanti fan. Godiamoci l’ultima corsa dell’uomo più veloce del Mondo.

Nella nona stagione Flash ed il suo super gruppo dovranno vedersela con un avversario che metterà in pericolo tutta Central City.

Ricordiamo che la serie TV su The Flash è andata in onda per la prima volta nel 2014, ed è stata creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns. L’attore protagonista che ha indossato i panni del velocista scarlatto è Grant Gustin.

The Flash è trasmesso nel nostro Paese su Italia 1.

