Teen Wolf: il Film – Ecco il trailer e tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio

Paramount+ ha diffuso il trailer di Teen Wolf: il film, il lunometraggio che sarà disponibile sulla piattafooma streaming dal 26 gennaio. Il filmato è stato mostrato durante il Brazilian Comic-Con. I persnaggi già visti nella serie cultdovranno fare i conti con una minaccia malefica proveniente da Beacon Hills.

Ecco il trailer.

In Teen Wolf: The Movie, prodotto da MTV Entertainment Studios e MGM’s Orion Television, la luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un male terrificante. I lupi ululano ancora una volta, invocando il ritorno di banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più adolescente ma ancora alfa, può raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Il cast del progetto vedrà Tyler Posey tornare come Scott McCall, Holland Roden sarà Lydia Martin, Shelley Hennig farà Malia Tate, Crystal Reed sarà Allison Argent, Orny Adams vestirà i panni di Coach Bobby Finstock, Linden Ashby sarà Sheriff Noah Stilinski, JR Bourne farà Chris Argent, Seth Gilliam sarà Dr. Alan Deaton, Colton Haynes vestirà i panni di Jackson Whittemore, Ryan Kelley interpreterà Deputy Jordan Parrish, Melissa Ponzio è confermata come Melissa McCall, e Dylan Sprayberry è Liam Dunbar.

Tyler Hoechlin, che ritornerà come Derek Hale nl film su Teen Wolf, ha dichiarato: