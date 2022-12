I Tre Moschettieri: D’Artagnan, trailer e poster della nuova, epica versione

Il capolavoro di Alexandre Dumas, torna in un nuovo, colossale adattamento cinematografico: I Tre Moschettieri: D’Artagnan, nelle sale a partire dal 4 aprile 2023. A questo seguirà il secondo film, girato back-to-back, I Tre Moschettieri: Milady, a dicembre dell’anno prossimo.

Si tratta di un doppio blockbuster europeo dalle grandi ambizioni, costato 60 milioni di euro e dal cast notevole: François Civil sarà D’Artagnan, Vincent Cassel Athos, Romain Duris sarà Aramis e Pio Marmaï, invece, Porthos. Il ruolo di Milady è andato a Eva Green. Nel cast anche Louis Garrel (Luigi XIII), Lyna Khoudri (Constance), Vicky Krieps (Anne d’Austria), Jacob Fortune-Lloyd (il Duca di Buckingham) ed Eric Ruf (il Cardinale Richelieu).

Sinossi:

D’Artagnan, giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento. Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia. Alleandosi con Athos, Porthos e Aramis, tre Moschettieri del Re, D’Artagnan affronterà le macchinazioni del Cardinale Richielieu. Ma, innamorandosi di Costance, la confidente della Regina, si metterà in serio pericolo guadagnandosi l’inimicizia di colei che diventerà il suo peggior nemico: Milady.

Leggi anche: