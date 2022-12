Gatti: come poter comunicare?

Esistono un’infinità di miagolii, ma non sono il principale canale di comunicazione dei felini. Per farlo usano il linguaggio non verbale, attraverso la postura.

Per i gatti, che sono più distaccati dei cani, ci sono un’infinità di miagolii: non sono però il principale canale di comunicazione dei felini. I gatti usano il linguaggio non verbale, tramite la postura, il movimento della coda e delle orecchie. Molti umani spesso non capiscono quello che vogliono comunicarci e ciò scoraggia tanti. Ci sono gatti più diffidenti e meno propensi a farsi accarezzare. Se però poni un po’ di osservazione, potrai scoprire un lato misterioso del tuo cucciolo.

I gatti sorridono con gli occhi, potresti imparare la sua tecnica per comunicare. Uno studio recente ha analizzato le relazioni gatto-uomo. Si è confermato che lo sbattere delle ciglia dei gatti fa sì che questi animali siano ricettivi verso l’uomo.

Se il gatto sta con gli occhi parzialmente chiusi con leggeri battiti di ciglia, vuol dire che è in un momento di relax. Rappresenta una specie di sorriso felino. Se lo guardi socchiudendo gli occhi entri in sintonia con il tuo gatto. I felini si accorgono di questo segnale e rispondono cominciando una specie di conversazione.

Se batti le ciglia e scambiate occhi dolci è senz’altro un modo per dirvi che vi volete bene, ma anche per calmare l’animale. Se il gatto sembra più aggressivo, allora usare questo battito di ciglia e scambio di sguardi per fargli riprendere la calma. Fagli capire che sei un suo alleato.