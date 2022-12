Cani: possono essere scontrosi?

Un cane è scontroso se ne dà prova. Solo così si può affermare che sia un cane scontroso. Si deve tenere presente la sua storia, le sue esperienze, in quali situazioni mostra il suo atteggiamento negativo.

Il suo comportamento è solo in parte influenzato dal patrimonio genetico, mentre l’evoluzione del suo atteggiamento riguarda l’esperienza. Una domanda sorge spontanea: un cane può essere poco socievole con i suoi simili oppure verso gli esseri umani?

Certo che sì, un cane può avere questo comportamento o essere anti-sociale. Magari nei confronti di alcune persone o dei suoi simili o di alcuni suoi simili. Bisogna considerare il suo linguaggio e le sue espressioni di comportamento. Potrebbe essere amabile invece con gli individui che conosce e che fanno parte della sua famiglia.

Se dovesse essere invece scontroso anche con le persone di famiglia, si deve considerare cosa ha alle spalle o qual è il suo vissuto. Poi chiedersi anche in quali situazioni mostra un atteggiamento negativo. Sarà soddisfatto della vita che fa con te? Possiamo imparare a comprendere il tipo di esperienze che il cane ha vissuto con te e il tipo di rapporto instaurato fra padrone e cane.

Se fosse aggressivo e scontroso ma senza ombre nel suo passato, magari il motivo potrebbe essere un malessere fisico. Consigliata quindi la visita dal veterinario. È anche possibile che sia vero il fatto che non gradisca l’interazione con l’altro. Una prova chiara che le cose non vadano sempre come il nostro volere. La relazione tra individui è complessa e resterà pur sempre un mistero fra animali, tra persone, e fra animali e umani.