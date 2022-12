Aereo: risolto l’incidente con i cavi ad alta tensione

Andato a buon fine, per fortuna, un incidente aereo avvenuto nel Maryland. Un episodio tragico ma miracolosamente senza vittime. Il piccolo velivolo è rimasto impigliato nei cavi ad alta tensione, nella contea di Montgomery.

Dal decollo dalla Contea di Westchester a New York, il suo atterraggio doveva essere al Montgomery County Airpark. L’aereo è un Mooney M20J ed è rimasto sospeso a 30 metri d’altezza, quando i soccorsi hanno prelevato il pilota e il passeggero. Erano finiti intrappolati per sette ore dopo l’incidente. Le persone sono state portate d’urgenza in ospedale per la gravità delle ferite.

Le operazioni di soccorso e salvataggio sono state particolarmente ardue, rese ancora più difficili da una fitta nebbia salita durante la sera. Si può vedere nel video che ha ripreso il momento. Una messa a terra provvisoria delle squadre ha permesso di togliere l’elettricità. Un modo per assicurarsi che nessun residuo di energia attraversasse la struttura. Intanto le squadre si sono assicurate di evitare la caduta dell’aereo durante il salvataggio. L’incidente ha stimato che 85mila persone sono rimaste senza corrente, che è stata ripristinata durante la nottata. Anche le scuole pubbliche hanno optato per la chiusura del lunedì a causa della mancanza di corrente elettrica.