Agli appassionati di horror non può essere sfuggita, creata da Tony Basgallop per Apple TV+ e con il visionario regista horror M. Night Shyamalan come produttore esecutivo e regista, la serie di thriller horror psicologico Servant 3 si insinua in voi finché non vi avvolge completamente nella sua storia horror familiare.

La serie racchiude streghe, intrighi cultisti e un mistero su un bambino – il mistero ricade su di noi, gli spettatori – per mantenere il ritmo della storia verso un finale potenzialmente terribile. Sebbene l’episodio finale della terza stagione, Mama, non concluda la storia, ci tiene sul filo del rasoio con il cliffhanger finale. Se quelle scene ti infastidiscono, andiamo in fondo al finale. SPOILER da qui in avanti. Vi forniamo in riepilogo della stagione 3 di Servant.

Nuovi inquilini arrivano al 2119 di Spruce Street, proprio di fronte alla casa dei Turner. L’uomo guarda intensamente la Turner House, dove l’infestazione del corpo di zia Josephine ha portato a una diffusa contaminazione della casa. Dopo le ricadute dell’episodio precedente, Dorothy cerca di riempire le due settimane mancanti dell’anno passato nel libro per bambini di Jericho. Mantiene vivo il terrore pur mantenendo una parvenza di amicizia nei confronti di Leanne e della famiglia.

Sean tira fuori un sontuoso vassoio per la colazione per Dorothy mentre Julian si offre volontario per preparare del succo. Probabilmente da quando Leanne ha strappato Jericho a Dorothy nell’episodio precedente, Dorothy tocca Jericho per la prima volta al tavolo della colazione. Sean e Julian concordano entrambi sul fatto che il padre di Dorothy, Frank Pearce, non è il benvenuto a casa senza il permesso di Dorothy.

Leanne ribadisce di aver perdonato Dorothy, il che farebbe infuriare chiunque nei panni di Dorothy. Tuttavia, Dorothy accetta di fare ammenda e dare il via ad un nuovo inizio per il tempo rimanente.

Più tardi, ovviamente, lo zio George riappare per le strade del quartiere, raccontando a un confuso Roscoe di una fine imminente. Nel frattempo, sempre più paranoico, Sean dice a Julian che è in gioco qualcosa di malvagio. Concludono che Dorothy potrebbe avere in mente qualcosa. Anche dopo una dose notturna di Trazodone, Dorothy mostra segni di angoscia. Si scusa molto e quando Sean la affronta, afferma che è solo gentile.

Allo stesso tempo, Dorothy non può dimenticare l’accusa del dottor MacKenzie di essere una minaccia per Jericho. Leanne porta Dorothy a fare una passeggiata, sperando in una corretta presentazione tra Dorothy e il suo culto. Hanno anche trovato un volantino, che funge anche da trattato di pace, che contiene un’offerta di lavoro per Eleven News come ancoraggio mattutino.

Sebbene Dorothy non sia sicura di candidarsi per il lavoro, è sicura di aprire Romanee-Conti del 1978 di sua madre e farla finita con i ricordi. Ma è anche sicura di azioni che porterebbero alla rovina, come lasciare la casa con Jericho nel cuore della notte. Quando Leanne ei ragazzi intervengono, le cose vanno male. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Cosa offre Dorothy?

Quindi Servant 3 chiude il suo episodio finale con un episodio sorprendentemente sommesso, uno che non ha lo stesso aplomb o fattore di shock che le due stagioni precedenti avevano in abbondanza. Invece, tutto finisce semplicemente con la vita di Dorothy in bilico.

Dato quanto sia stata parte integrante di questa storia, però, non riusciamo a immaginare che gli sceneggiatori l’abbiano effettivamente uccisa e scommettiamo che probabilmente è ancora viva ma potenzialmente confinata su una sedia a rotelle o in ospedale per il momento.

Oltre a ciò, ci sono alcune chiacchiere sulla fine e sul male stesso, per gentile concessione di un cameo di zio George, ma in realtà non c’è stato molto altro in cui affondare davvero i denti. Probabilmente questa storia avrebbe potuto essere raccontata in 6 episodi e lo possiamo confermare dopo aver visto questo finale. La serie in qualche modo ha intrapreso un percorso tortuoso e ha alimentato la sua storia senza alcun motivo.

Sfortunatamente questa non è stata una stagione da dimenticare, scivolando nei soliti problemi di AppleTV con il raccontare una storia che avrebbe potuto essere raccontata in un lasso di tempo molto più breve. Nonostante ciò, i fan di questa serie tv saranno senza dubbio ansiosi di scoprire cosa succede nella stagione 4.

L’episodio 10 della stagione 3 di Servant inizia questo finale con Dorothy che si sveglia a letto da sola. Senza Jericho più legata al petto, Dorothy si sente come un guscio della donna sicura di sé che abbiamo visto all’inizio della stagione. È silenziosa mentre si avvicina alla cucina, mentre tutti si preoccupano di lei, incoraggiando la donna esausta a fare colazione.

Leanne parla e fa notare che vuole aiutare, esortando Dorothy a smetterla di combatterla e a ricominciare da capo. Perdona Dorothy – e lo farà sempre – per aver cercato di mandarla via. Dorothy sorride debolmente e promette di non andare più contro Leanne. E così, il nuovo inizio vede Leanne e Dorothy andare d’accordo come topo ed elefante.

Julian però conosce sua sorella e non se la beve nemmeno per un minuto. Ne parla con Sean e dopo affronta persino Dorothy, credendo che stia tramando qualcosa e cercando di capire cosa.

Dorothy si rifiuta però di lasciarlo entrare, mentre Leanne continua a comportarsi nel suo solito modo inquietante.

Leanne si intrufola nello spazio dietro la sua stanza fino al cadavere, che si trasforma semplicemente in polvere e svanisce. Mentre lo fa, raccoglie i resti e li getta nel cestino fuori. Tuttavia, Leanne apprende presto da uno dei suoi informatori che Milo (uno degli squatter) è scomparso e nessuno sembra sapere dove sia.

Uno dei motivi ricorrenti di questa stagione sono stati i vermi e questo fa riferimento visivamente al marciume che si è infiltrato nella mente di Dorothy, diventando sempre più evidente con il progredire degli episodi.

Al mattino, Leanne porta Dorothy in mezzo al parco, dove si radunano tutti gli squatter. Circondata, consegna un foglietto che offre una posizione redditizia per la carriera di Dorothy. Eleven News sta cercando un nuovo giornalista e questo potrebbe essere il lavoro dei suoi sogni. Le permetterebbe anche di ottenere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata con Jericho.

Qual è la prima parola di Jericho?

Il vero punto di tutta la vicenda però viene fuori quella notte, quando Jericho dice la sua prima parola “mamma”. Solo che non sta guardando Dorothy quando lo dice… sembra che stia guardando qualcuno nel corridoio. Quando Dorothy guarda però, non c’è nessuno lì.

Viene sottilmente accennato al fatto che Jericho potrebbe guardare Leanne. In realtà non riceviamo una risposta per questo, ma dato quello che abbiamo imparato quest’anno, quanto grande sia l’influenza che Leanne ha sulla famiglia, ha senso.

Dopo aver bevuto dell’alcol durante la cena (qualcosa di cui Julian non è contento data la sua precedente dipendenza) Dorothy parla con Sean in privato. Non è più arrabbiata con suo marito e ha fatto pace con quello che è successo. Si scusa per la sua rabbia e le sue frustrazioni represse, baciandolo e promettendogli di essere al suo fianco.

Fuori, lo zio George si presenta e afferma che “le cose stanno marcendo, la casa è piena di parassiti”. Sente l’odore del marciume proveniente dalla casa e crede che qualunque cosa ci sia dentro, stia diventando più forte. A quanto pare, la fine è vicina.

Ma allora come finisce la terza stagione di Servant? Di nuovo dentro, Dorothy aspetta che Sean si addormenti e sgattaiola fuori dove ha un’intera borsa tutta preparata e pronta per partire. Julian aveva ragione: ha un piano. Raccoglie Jericho insieme alla sua borsa e cerca di andarsene.

Dopo avergli dato il suo ciuccio, Leanne appare sulle scale. Dopo aver cercato di convincere Dorothy a non farlo, Leanne grida a Julian e Sean di aiutarla. Solo che c’è un problema.

Il marciume sulle scale è cresciuto troppo e mentre Leanne si scusa con Dorothy, scivola all’indietro, precipitando giù per le scale e atterrando a terra. Poco prima di cadere, Leanne raccoglie Jericho e osserva il corpo senza vita di Dorothy mentre il sangue cola da lei.

La vera domanda sul finale di stagione della terza stagione di Servant: Dorothy muore? Leanne ha qualcosa a che fare con la caduta?

Alla fine del teso finale, Dorothy cade dalla ringhiera delle scale. Per darti un breve riepilogo, Leanne è quella che trova Dorothy che sgattaiola fuori dalla stanza. Leanne chiede ingenuamente se può partecipare al viaggio, su cui Dorothy scatena il suo odio. Assicura a Leanne, proprio come nella stagione precedente, che non è né sua madre né sua amica.

La relazione tra Dorothy e Leanne dovrebbe essere quella del capo e del servitore, il che riporta alla mente il titolo della serie. Tuttavia, Sean, che ha un’idea dei poteri di Leanne, chiede a Leanne in una scena precedente di non ferire Dorothy.

Leanne pensa a Dorothy come a sua madre e si offende nel sentire le preoccupazioni di Sean. Mentre Leanne si ritira nella sua stanza congedando Sean, una foto sul muro cade minacciosamente sull’armadio sottostante. Tornando alla caduta, Leanne si scusa con Dorothy subito prima che Dorothy scivoli. La ringhiera si rompe, indebolita dall’infestazione, facendo cadere Dorothy al piano terra.

Leanne porta anche in modo convincente Jericho dal grembo di Dorothy per evitare un’altra morte del bambino miracoloso. Nonostante Leanne abbia accettato di non fare del male a Dorothy, sappiamo che Leanne non può sempre controllare la sua rabbia, proprio come Dorothy. La rabbia, dopotutto, è una delle emozioni più passionali. La rabbia porta Leanne a bruciare la sua casa e Dorothy quasi a seppellire Leanne viva. Pertanto, proprio come l’infestazione, le forze di Leanne sembrano essere all’opera quando riflettiamo sulla caduta.

Tuttavia, Dorothy è ancora viva entro la fine dell’episodio e speriamo che possa tornare in una possibile quarta stagione. Ma Dorothy sembra atterrare sulla sua testa, diminuendo le sue possibilità di sopravvivenza. Se supera lei stessa un’esperienza di pre-morte, forse Dorothy può cambiare la sua visione del mondo. La serie tv mantiene gli spettatori a tifare per un’altra stagione con l’enorme cliffhanger…

Cosa significa l’infestazione?

Abbiamo assistito a infestazioni in casa per tutta la stagione: negli armadietti della cucina, nel camino, nella cantina e ora nella struttura in legno della casa. Apparentemente, l’infestazione ha messo radici dal corpo in decomposizione di zia Josephine e si è diffusa in casa. In uno stato di delirio, lo zio George chiede a Roscoe se riesce a sentire l’odore pungente che esce dalla casa. Vediamo che l’infestazione porta alla rottura della ringhiera, il che provoca la caduta di Dorothy.

L’infestazione è un popolare tema horror utilizzato in numerose incursioni di genere. Molto spesso, rivelano lo stato d’animo in decomposizione dei protagonisti.

L’infestazione nasce dalla mancanza di cure, che rispecchia l’aria di segretezza in casa Turner. È una famiglia in cui le persone non possono fidarsi l’una dell’altra. Anche Sean, il più fedele della casa, stenta a fidarsi. Non può fidarsi di Leanne ora, mentre la sua fiducia in Dorothy ha ricevuto un duro colpo quando è uscita per fermare l’allarme dell’auto. Il motivo dell’infestazione potrebbe diventare più importante nella prossima stagione. Potremmo persino vedere i Turner lasciare la casa e il quartiere per sfuggire ai vermi (sia letterali che figurati).

Mai come in questo momento sarà difficile immaginare cosa riserverà Servant per il futuro, considerando anche che la quarta sarà l’ultima stagione in programma. Molto dipenderà da come si deciderà a sopravvivere Dorothy (ammesso che sopravviva, anche se sembra improbabile che lascerà la scena) e da come interagirà con la sua famiglia. Tenendo conto del forte attaccamento di Leanne ai Turner, è possibile prevedere che la ragazza si senta fortemente in colpa, avendo ferito per la prima volta uno dei suoi membri (il più importante di lei) del “branco”.

Di sicuro la quarta stagione inizierà con la piena consapevolezza delle proprie facoltà, non solo da parte di noi spettatori ma anche del gruppo dei protagonisti.

L’improvvisa ricomparsa del redivivo zio George farà probabilmente il resto: l’uomo non si è affatto arreso e, come dichiarato alla fine della stagione 3, sente che la fine è vicina e che tutto sta rapidamente marcendo. Come proverà a riconnettersi con i Turner? Magari compiendo a sua volta un miracolo (salvando Dorothy?), come quello creato da Leanne con la bambola rinata. La filmografia di Shyamalan ci insegna molto in tal senso: aspettiamoci tanti colpi di scena – il famoso e famigerato Shyamalan twist – e tanti stranianti colpi di scena. Con un pizzico di satira sociale, umorismo nero e scherno caustico: potremmo scoprire, ad esempio, che Jericho è davvero il figlio di Leanne e che le sue virtù magiche sono solo il frutto della nostra immaginazione.