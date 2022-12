Sister Act 3: Whoopi Goldberg ha letto la sceneggiatura e pensa che sia molto buona

Whoopy Goldberg negli ultimi giorni è stata ospite del The Tonight Show starring Jimmy Fallon, ed ha rivelato che la sceneggiatura di Sister Act 3 è pronta. Inoltre l’interprete e protagonista della saga ha anche invitato lo stesso Fallon a far un cameo nel film.

Ecco le sue parole:

Ieri mi è arrivata la sceneggiatura. A me è piaciuta molto, ma bisogna ottenere l’approvazione di un po’ di gente per andare avanti. Se tutto andrà per il verso giusto uscirà fuori qualcosa di forte.