Mercoledì: ecco come è stato trovato l’interprete di Mano

Ecco come è stato trovato l'interprete adatto per vestire i panni di Mano nella serie TV su Mercoledì.

Uno degli elementi caratterizzanti della Famiglia Addams è sempre stato il personaggio di Mano, ed anche per la serie TV Mercoledì la presenza del character è stato uno degli elementi più intriganti. Di recente gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar hanno parlato di come si è arrivati all’ingaggio dell’interprete.

Ecco le loro parole concesse a Variety:

Si tratta di un illusionista rumeno che fa dei giochi con le carte. Un personaggio dotato d’incredibile destrezza. Abbiamo fatto molte audizioni per avere delle persone di cui poter utilizzare la mano, e Tim Burton è stato molto coinvolto in questo processo. Ne era ossessionato. Abbiamo passato molto tempo con il coordinatore degli effetti visivi lavorando sul linguaggio dei segni. Nello studio era presente un teatro delle marionette, ed è stato lì che abbiamo trovato questo illusionista, che ci ha mostrato ciò di cui era capace. C’è da dire che è stato piuttosto complicato rendere Mano bizzarro, intricato, ma allo stesso tempo realistico.

Per sponsorizzare l’uscita di Mercoledì è stato fatto girare per New York una versione robotica di Mano, che ha spaventato molte persone comuni, riuscendo anche a far divertire altri. Ecco il filmato.

Il successo di Mercoledì su Netflix è da record, considerando che la serie TV girata (in parte) da Tim Burton ha battuto anche il numero di ore visualizzate di Stranger Things 4.Gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar avrebbero in mente più stagioni da sviluppare.