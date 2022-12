Pirati dei Caraibi: Jerry Bruckheimer rivela che il film al femminile è ancora possibile

Il produttore Jerry Bruckheimer ha rivelato che il film al femminile sui Pirati dei Caraibi si potrebbe fare in futuro.

Il produttore dei cinque film della saga dei Pirati dei Caraibi, Jerry Bruckheimer, ha rivelato che esistono ancora delle possibilità di portare in produzione il lungometraggio al femminile che vedrebbe Margot Robbie come protagonista.

Jerry Bruckheimer ha dichiarato che esistono due linee parallele che seguono progetti diversi, ed uno dei due non esclude l’altro. Ecco le sue parole:

Penso che quella sceneggiatura andrà avanti e verrà ripresa ad un certo punto. Abbiamo sviluppato due storie differenti sui Pirati dei Caraibi, ed una sta avendo la precedenza.

Sembra che il nuovo progetto su I Pirati dei Caraibi, che potrebbe vedere il ritorno di Johnny Depp come Jack Sparrow, avrà Ted Elliott, che ha già scritto quattro film della saga, a curare la sceneggiatura, assieme a Craig Mazin, che è stato il creatore di Chernobyl.

Le dichiarazioni di Jerry Bruckheimer arrivano dopo che Margot Robbie aveva dato per naufragato il suo film al femminile.

Avevamo un’idea che stavamo cercando di sviluppare- aveva detto- e tutto ciò per avere più di una protagonista femminile. Non doveva essere un film con solo una protagonista femminile, ma l’idea era di proporre un tipo di storia diversa. Pensavamo che il tutto sarebbe stato interessante. Ma credo che non vogliano più portare avanti questo progetto.

Ma, mesi prima, lo stesso Jerrky Bruckheimer aveva discusso così dello stesso progetto, anticipando in qualche modo le sue dichiarazioni più recenti:

Stiamo parlando con Margot, stiamo sviluppando due sceneggiature legate ad un progetto sui Pirati dei Caraibi, una con lei ed una senza.

Le voci sul ritorno di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow continuano a rincorrersi, al punto che si è parlato anche di un ingaggio da 300 milioni di dollari per vederlo tornare nei Pirati dei Caraibi. Un ex dirigente Disney qualche tempo fa ha data praticamente per certa la presenza di Depp nel prossimo film della saga.