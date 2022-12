Otoematoma: patologia del cane e del gatto

L’otoematoma è una patologia che colpisce più i cani rispetto ai gatti, è una raccolta di liquido a carattere emorragico nel padiglione auricolare. Le cause possono essere traumi diretti o il continuo prurito per infiammazione da otite. La terapia è la cura medica di lesioni di piccole dimensioni. In altri casi è la chirurgia. In pratica, la rottura di piccoli vasi capillari determina uno stravaso di sangue raccolto tra la cute esterna e la cartilagine del padiglione. Altre cause di questa patologia possono essere malattie immunologiche.

Nell’orecchio del cane la causa può essere la presenza di parassiti, corpi estranei, polipi del canale auricolare esterno. Nei gatti la causa invece potrebbe essere la presenza di acari. In genere, l’animale si gratta in continuazione l’orecchio e scuote la testa e può avere dolore alla palpazione della zona colpita. L’area potrebbe essere gonfia e calda. La terapia medica prevede l’aspirazione del liquido siero emorragico per drenare la raccolta. La terapia chirurgica è la scelta per lesioni ricorrenti o persistenti. Per la risoluzione si possono applicare varie tecniche per liberare la zona colpita dalla patologia. Se la causa dell’otoematoma viene eliminata, si può avere un’evoluzione benigna della condizione. Il fluido si riassorbe e si forma una cicatrice che determina una malformazione del padiglione auricolare.