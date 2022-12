Netflix ha un esclusivo club di utenti che ha accesso ai film in anteprima (e ha fatto cambiare Don’t Look Up)

Un esclusivo gruppo di utenti di Netflix ha la possibilità di guardare i film e le serie originali prima di tutti gli altri. La loro opinione viene presa estremamente seriamente da Netflix, che in passato ha più volte cambiato la trama o l’editing dei suoi film, in modo da allinearli ai giudizi espressi dai suoi ‘super utenti’.

L’iniziativa è nata poco più di un anno fa e si chiama Netflix Preview Club, oggi include circa 2.000 utenti, tutti americani, selezionati sulla base di criteri casuali.

Per la prima volta, questo club esclusivissimo aprirà nuovamente le porte a migliaia di potenziali nuovi membri. E non solo: Netflix vuole aprirlo anche a chi non è residente negli Stati Uniti d’America.

Nel 2023 il gruppo di utenti che avranno diritto a guardare i film e le serie TV in anteprima verrà esteso, aprendo le porte a decine di migliaia di abbonati in tutto il mondo, anche in Europa.

Oggi questa élite conta circa 2.000 utenti, tutti americani. Nel 2021 Netflix ha aggiunto alcune nuove scene nel suo blockbuster ‘Don’t Look Up‘. Il motivo? La maggioranza degli utenti che lo avevano visto in anteprima aveva dichiarato di averlo trovato “troppo serio ed inquietante”. Per questo motivo Netflix ha ordinato alla produzione di ritoccarlo, in modo da aumentare il minutaggio riservato alle gag comiche. Forse proprio per questo (o forse nonostante questo), ‘Don’t Look Up’ è infine diventato uno degli originali Netlix più visti di sempre, infrangendo diversi record interni della piattaforma.

Secondo alcune fonti interne sentite dal Wall Street Journal, Netflix vuole dare ‘i super poteri’ a migliaia di altri utenti. Nel 2023 il gruppo di utenti che avranno diritto a guardare i film e le serie TV in anteprima verrà esteso, aprendo le porte a decine di migliaia di abbonati in tutto il mondo, anche in Europa.

Netflix vede in questo gruppo una risorsa estremamente importante per affinare la sua strategia e realizzare contenuti in grado di accontentare un pubblico più vasto.