Hogwarts Legacy: la professoressa Mirabel Garlick si mostra in un video

Tramite Twitter, Avalanche Software ha presentato quella che sarà la nostra professoressa di Erbologia in Hogwarts Legacy. Si tratta di Mirabel Garlick, una sorridente ragazza dai capelli ramati che indossa un lungo vestito che richiama i colori della natura.

Nata a Londra, la professoressa Garlick è cresciuta in una famiglia di Babbani e non si è mai sentita a casa propria fino a quando non è diventata una studentessa di Hogwarts. Quando i gufi le hanno recapitato la lettera di invito alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, è finalmente sbocciata. Presso il castello, ha infatti scoperto una straordinaria affinità con le piante magiche, che l’ha portata a specializzarsi in Erbologia.

From Mandrakes to Venomous Tentacula, learn from the best with Hogwarts' Herbology extraordinaire. #HogwartsLegacy pic.twitter.com/FaJzUFD7ql — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) November 30, 2022

“Il suo modo di fare solare e il suo linguaggio floreale incanta colleghi e studenti, spingendo alcuni studenti a credere che un giorno li lascerà per un’altra serra – recita la descrizione ufficiale. Mirabel Garlick, però, non abbandonerebbe mai i propri studenti. Quindi, se anche la giusta strega dovesse arrivare, dovrebbe semplicemente amare Hogwarts tanto quanto Mirabel.

Restando in tema, di recente Avalanche Software ha condiviso anche altre informazioni riguardanti i docenti in Hogwarts Legacy, tra cui anche quelle relative alla professoressa di difesa contro le Arti Oscure, Dinah Hecat.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy ci permetterà di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e tanto altro ancora.

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, con la versione Nintendo Switch che arriverà nel corso dell’anno.