Zuckerberg contro Apple: “è l’unica azienda che pretende di controllare cosa potete installare sui vostri telefoni”

Durante il DealBook Event, il CEO e fondatore di Meta Mark Zuckerberg ha sferrato una dura stoccata (l’ennesima) contro Apple. Zuckerberg contesta le politiche di Apple sulla distribuzione delle applicazioni, accusandola di avere di fatto un duopolio (assieme a Google) sul mercato dei servizi e prodotti digitali.

Apple è l’unica azienda che ha tentato, con successo, di controllare in maniera unilaterale e insindacabile quali applicazioni possano essere installate su un dispositivo. Non è uno scenario sostenibile e sicuramente non è positivo per i consumatori

ha detto in occasione dell’intervista sul palco del DealBook Event.