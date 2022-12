Una notte violenta e silenziosa: da oggi al cinema, le foto del film con David Harbour

Speriamo per voi che abbiate fatto i bravi, quest’anno, perché Babbo Natale quest’anno non fa sconti a nessuno! David Harbour, in Una notte violenta e silenziosa, è un Santa Claus decisamente inusuale pronto a prendere a calci i cattivi: il film esce oggi nelle sale italiane con Universal Pictures e vi presentiamo ora le foto ufficiali della pellicola.

Diretto dal graffiante regista norvegese Tommy Wirkola (Hansel & Gretel: Witch Hunters, Dead Snow franchise), Una Notte Violenta e Silenziosa è prodotto da Kelly McCormick, David Leitch e Guy Danella della 87North. La sceneggiatura originale è di Pat Casey e Josh Miller, gli autori di Sonic the Hedgehog. Il protagonista è David Harbour, ma il film è interpretato anche dal vincitore di un Emmy John Leguizamo (John Wick), Edi Patterson (Le pietre preziose), Cam Gigandet (Senza rimorsi), Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War) e Beverly D’Angelo (National Lampoon’s Vacation).

Sinossi:

Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è pronta ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale è sul posto e sta per dimostrare che non è sempre un santo.

