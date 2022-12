Transformers: Il Risveglio, primo trailer del film in arrivo a giugno 2023

È in arrivo una forza primordiale: ecco il trailer (in versione originale e italiana) di Transformers: Il Risveglio, nelle sale da giugno 2023.

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo in Transformers – Il Risveglio (Transformers: Rise of the Beasts), nuovo capitolo del franchise diretto da Steven Caple Jr. e con, nel cast, Anthony Ramos e Dominique Fishback. Il film arriverà nelle sale italiane a giugno 2023, grazie a Paramount Italia e Eagle Pictures: ecco il primo trailer, in versione originale e doppiata.

Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

Nel cast: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jae Rodriguez, Pete Davidson e Cristo Fernández.

La sceneggiatura è di Joby Harold e Darnell Metayer & Josh Peters e Erich Hoeber & Jon Hoeber. I produttori vedono anche il ritorno di alcuni nomi storici: Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto e Don Murphy, Michael Bay, Mark Vahradian, Duncan Henderson. I produttori esecutivi sono Steven Spielberg, Brian Goldner, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Brian Oliver, Bradley J. Fischer, Valerii An.

