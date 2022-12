The Bad Guy: Colapesce Dimartino firmano Cose da Pazzi, brano originale per la serie

Prime Video ha annunciato oggi la collaborazione dei cantautori Colapesce Dimartino alla colonna sonora della nuova serie Original italiana The Bad Guy, di cui il duo firma il brano originale “Cose da Pazzi” – nuovo singolo in uscita su tutte le piattaforme digitali domani, venerdì 2 dicembre – e il jingle originale “Wowterworld” che compare nella serie.

The Bad Guy, presentata in anteprima mondiale, fuori concorso, alla 40a edizione del Torino Film Festival, è diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, e interpretata da Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane. La serie in sei episodi è prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film con Amazon Studios, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo dall’8 dicembre con i primi tre episodi, mentre gli ultimi tre episodi saranno disponibili dal 15 dicembre.

The Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

The Bad Guy si unirà a migliaia di film, show e serie già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni italiane Original Autumn Beat, Prisma, Bang Bang Baby, Gianluca Vacchi: Mucho Más, Laura Pausini – Piacere di conoscerti, The Ferragnez – La serie, All or Nothing: Juventus, Anni da cane, Dinner Club, Vita da Carlo, FERRO, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, e LOL: Chi ride è fuori; le serie pluripremiate Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e i grandi successi come Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Jack Ryan di Tom Clancy, Samaritan, Tredici Vite, The Tender Bar, A proposito dei Ricardo, La guerra di domani, Reacher e Il principe cerca figlio oltre a contenuti in licenza disponibili in più di 240 paesi e territori nel mondo, e le dirette in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22. Fra le altre produzioni Original italiane già annunciate Everybody Loves Diamonds, Dinner Club S2, The Ferragnez – La Serie Stagione 2 e il capitolo italiano dell’universo Citadel.

