Tenere un corpo in vita anche a una temperatura interna sotto i 30° C

L’ipotermia accidentale, in cui la temperatura corporea scende al di sotto dei 35°C, può essere la conseguenza di una caduta in un fiume, in mare o in un lago con acque gelide o comunque quando il corpo è esposto in ambienti molto freddi. Ad esempio, ci vogliono circa 15 minuti per perdere i sensi in acqua gelida, anche perché la temperatura continua a scendere per ogni minuto di permanenza in acqua. Una volta che la temperatura interna scende a 30°C, il cuore potrebbe smettere di battere. L’organismo dispone di meccanismi di sicurezza, meticolosamente sviluppati per garantire il mantenimento dell’equilibrio in ogni momento. Quando una persona è esposta a basse temperature, che sia immersa in acqua o esposta sulla terraferma, entrano in funzione una serie di riflessi. È stato dimostrato che le basse temperature interne proteggono il cervello abbassando il metabolismo delle cellule cerebrali e inibendo l’accumulo di tossine legate alle lesioni, tra gli altri meccanismi. Questo spiega perché individui apparentemente morti e freddi possono essere rianimati con successo. Tuttavia, il tempo è sempre un aspetto essenziale. L’esposizione prolungata a basse temperature ambientali finirà per superare i meccanismi di compensazione dell’organismo e alla fine si arriverà alla morte.

La prima risposta medica è quella di iniziare la rianimazione e iniziare a riscaldare il paziente. In condizioni estreme, il processo di riscaldamento del corpo ha superato le 12 ore, ma per la maggior parte delle persone che muoiono a causa dell’ipotermia, è probabile che non si riesca a superare il tempo necessario per questa fase di trattamento. Il motivo è che la funzione del cuore potrebbe essere profondamente compromessa dal freddo, rendendolo incapace di pompare il sangue al resto degli organi del corpo.

I farmaci scaldacuore

Nel centro di ricerca del Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Clinica dell’UiT – Università Artica della Norvegia Settentrionale, hanno scoperto che un gruppo specifico di farmaci cardiaci esistenti fornisce supporto durante il processo di riscaldamento curativo. In precedenza, il gruppo di ricerca dell’UiT ha riportato risultati promettenti sul sildenafil (Viagra) e su un farmaco forse meno noto, chiamato vardenafil (Levitra). È stato dimostrato che funzionano in ambienti freddi, fino a 20°C, e potrebbero potenzialmente essere di vitale importanza quando si riscaldano i pazienti fortemente ipotermici.

Le attuali linee guida per il trattamento dei pazienti ipotermici non prevedono l’uso di farmaci fino a quando la temperatura corporea interna non raggiunge i 30°C. Semplicemente non ci sono sufficienti ricerche sull’effetto dei farmaci a basse temperature corporee. La somministrazione sperimentale di farmaci in questi casi potrebbe portare a tossicità, durata prolungata dell’effetto o, semplicemente, assenza di effetto.

I farmaci che il gruppo di ricerca norvegese sta studiando, dei quali ancora non svela l’identità poiché lo studio è ancora alle fasi preliminari, mostrano effetti benefici sulle cellule del sangue. Per metterli alla prova, li hanno testati su cellule e proteine del sangue umano a diverse temperature, la più bassa delle quali è di 20°C. I risultati sono notevoli. Non solo i farmaci funzionano in un ambiente freddo, come il corpo in ipotermia, ma sembrano anche funzionare con la stessa potenza che in ambienti normali.

“Poiché è evidente che esiste una lacuna di conoscenze in questo settore, la nostra ricerca porta avanti nuove informazioni che potrebbero in ultima analisi salvare più vite. Tuttavia, prima che questo diventi realtà, dobbiamo continuare le nostre indagini in laboratorio e in clinica, per stabilire una pratica sicura più avanti. Chissà, in futuro potremmo anche cambiare le linee guida” dichiarano i ricercatori norvegesi.